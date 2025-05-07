فجوري وتوبتي في العلن، وائل غنيم يوجه رسالة لتركي آل الشيخ ويكشف سر الإساءة إليه

وجه الناشط السياسي وائل غنيم عدة رسائل قوية لكل من أساء إليهم في الفترة السابقة، معتذرًا لرئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عما بدر من إساءة منه للمستشار، موضحًا أنه كان فاقدًا للسيطرة على نفسه بسبب تعاطيه للمخدرات.

رسالة وائل غنيم لتركي آل الشيخ بعد الإساءة إليه

وأكد وائل غنيم أنه عقد العزم على التعافي نهائيًا من تعاطي المخدرات والتدخين وشرب الكحول وتناول الأدوية المهدئة، وأنه بالفعل أقلع عن التعاطي منذ 3 أشهر، كما أكد أنه أقلع عن النميمة والسب والجهر بالمعاصي، قائلًا: " أسأل الله كما كان فجوري في العلن أن تكون توبتي العلنية نصوحة لوجهه الكريم أكفر بها عن أخطائي"

‏وقال وائل غنيم في رسالته القوية التي وجهها لمتابعيه عبر "الفيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. ‏السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ‏أعود مجددًا بعد انقطاع خمسة أشهر من وسائل التواصل الاجتماعي قضيتها في عزلة لمحاسبة النفس وإصلاحها."

وائل غنيم يعتذر لتركي آل الشيخ، فيتو



وفي اعتذاره لتركي آل الشيخ، قال وائل غنيم: "أبدأ رسالتي الأولى بتوجيه اعتذار إلى أخي المستشار تركي آل الشيخ حفظه الله ووفقه لما فيه الخير؛ على ما كان مني من سوء خلق تجاه شخصه الكريم عبر تغريدات مسيئة كتبتها في العام الماضي بينما كنت فاقدًا للسيطرة على نفسي إثر تعاطي المواد المخدرة والانسياق وراء خطوات الشيطان".

‏كما اعتذر وائل لكل من أساء لهم، فقال: "كما أعتذر من قلبي لكل من توجهت لهم بأي إساءة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية، لهم أو لمن يحبون، أو خدشت حياءهم بسوء صنيعي، وأرجو الله أن يسامحني ويعينني على تهذيب نفسي وتأديبها فلا أعود لذلك أبدا، وأرجو العفو الكريم والصفح الجميل ممن اتسعت صدورهم لذلك فهو خير مُعين لي في رحلتي، والدعاء لي بحسن الخُلُق وحسن الخاتمة".

إقلاع وائل غنيم عن تناول المخدرات والكحول

وكشف وائل غنيم عن إقلاعه عن تناول المخدرات والكحول، فقال: "عقدت العزم في بداية العام على التعافي النهائي مما أنا فيه، وبفضل من الله مضت ثلاثة أشهر على امتناعي التام عن تعاطي المواد المخدرة والتدخين بكل أنواعه، وشرب الكحوليات وتناول أي أدوية كالمهدئات والمحفزات، والابتعاد عن الغيبة والنميمة والسب والشتم والجهر بالمعاصي".

وائل غنيم يكشف تعاطيه للمخدرات والكحول، فيتو



وعن توبته، قال وائل غنيم: "أسأل الله كما كان فجوري في العلن أن تكون توبتي العلنية نصوحة لوجهه الكريم أكفر بها عن أخطائي وأن يثبتني ويربط على قلبي ويعينني على علاج آثار ما اقترفته من سلوكيات مشينة أمام الجميع".

‏وعبر وائل غنيم عن ندمه فقال: "يعلم الله أنني ندمت أشد الندم على ما كان مني خلال العام الماضي، وسأجاهد فيما هو قادم، أن ألتزم بالآداب والمعايير التي حث عليها ديننا الحنيف في تواصلي مع الشأن العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء"، وأعترف أنني كنت طعانا ولعانا وفاحشا وبذيئا. اللهم توبة".

رسالة وائل غنيم ظلمت نفسي ووطني وأهلي

‏وأضاف غنيم "ظلمت نفسي، وأهلي، ووطني، وديني، والكثير من الناس حتى من أحبهم ويحبونني، ووقعت في انتكاسة شيطانية لم أكن يوما أتخيل الوقوع فيها، واليوم أعود وأجدد عهدي مع الله عز وجل بحسن التوكل عليه والصبر الجميل على ما كان من نتاج ما اقترفته، والسعي الحثيث لإعادة الحقوق لكل من له حق في ذمتي قبل أن ألقى ربي".

توبة وائل غنيم توبة نصوحة لله، فيتو



‏وقال الناشط وائل غنيم: "في قلبي محبة لله وحب للخير لكل الناس، وفي نفسي حسن ظن بعفو الله ولطفه رغم كل الوساوس والجزع، وفي صدري دعاء وتوسل بصبر جميل لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا"

‏كما وجه رسائل للمصريين والسعوديين، فقال وائل غنيم: "إلى أهلي في مصر، الله يجمعني بكم وبأبي وأمي على خير.. ‏إلى أهلي في السعودية، أُشهد الله أني أحبكم فيه وأسأله أن يكتب لي زيارة بيته الحرام ومسجد نبيه الكريم".

وتابع غنيم "إلى كل من يحبني ويلتمس لي الأعذار، عفا الله عني وعنكم، ومحبتكم مسؤولية أرجو من الله أن يعينني على الوفاء بها، ولا تنسوني من صالح دعائكم"

‏واختتم وائل غنيم رسالته قائلًا: "يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ‏وسبحوه بكرة وأصيلا ‏هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما ‏تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما" ‏"إن الله لا يغيّرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"

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