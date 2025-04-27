تعمد إزعاج المجني عليه وخدش اعتباره، حيثيات حبس وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بمعاقبة وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية بالحبس 6 أشهر وكفالة 1000 جنيه لإيقاف العقوبة مؤقتا.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة بعد الإطلاع على أوراق الدعوى والمداولة قانونا، فإن النيابة العامة أحالت المتهم وائل سعيد عباس غنيم للمحاكمة لأنه في 12 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة، سب المجني عليه تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ خادشا لشرفه واعتباره على موقع التواصل الاجتماعي إكس على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أن المتهم وائل غنيم تعمد إزعاج المجني عليه سالف الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بان اتي الأفعال المبينة بالاتهام السابق على النحو الوارد بالتحقيقات.

وأشارت الحيثيات إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيقات وسألت وكيل المجني عليه الذي شهد بتعرض موكله للسب عبر موقع إكس من قبل المتهم.

واعتمدت الحيثيات علي تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قسم المساعدات الفنية والذي جاء فيه أنه بإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين وجود حساب مسمى ghonim حساب موثق ومتاح للكافة الاطلاع عليه وبفحص الحساب تبين وجود تغريدتين للقائم على ادارته بتایخ 12 أكتوبر 2024 وتتضمن عبارات بها سب وقذف للمجني عليه.

واضاف التقرير انه ثبت أن المشكو في حقه وائل عباس غنيم هو القائم على إدارة الحساب مرتكب الواقعة.

اتهامات وجهتها النيابة إلى وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

ووجهت النيابة العامة إلى وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية في سب وقذف تركي آل الشيخ، تهمة سب المجني عليه تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ خادشا شرفه واعتباره، من خلال نشر منشور ثابت به على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

كما وجهت النيابة إلى وائل غنيم اتهامات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه تركي آل الشيخ، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام السابق.

وكان محامي تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس.

وأضاف البلاغ أن المشكو قد تضرر من تدوينة وائل غنيم التي انتشرت بشكل كبير بين الأوساط الرياضية والمجتمعية.

واتهم البلاغ وائل غنيم بسب وإزعاج تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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