BMW تطرح سيارتها X3 في السوق المصري

أعلن لوكيل الرسمي للعلامة التجارية BMW في مصر، إطلاق الجيل الرابع الجديد كليًّا مِن BMW X3 في السوق المحلية، علمًا بأن سيارة Sport Activity Vehicle(SAV) الجديدة هي سيارة متعددة الاستخدامات مصممة لتلبية متطلبات المغامرات على الطرقات الوعرة.

الجيل الرابع من BMW X3 بتصميم جديد أكثر رياضية

على صعيد الخطوط الخارجية، جاء الجيل الرابع من BMW X3 بتصميم جديد أكثر رياضية وجرأة عن أي وقت مضى، ويعود الفضل في ذلك إلى الواجهة الأمامية الجديدة التي تضمّنت للمرة الأولى في تاريخ سيارات X3 الاستعانة بشبك تهوية أمامي مُضيء (BMW Kidney Iconic Glow)، يضمّ خطوطًا طولية ومائلة لمظهر رياضي جذّاب.

كما لا يُمكن إغفال المصابيح الرئيسية Adaptive LED، والصادمين الجديدين مع فتحات تهوية عمودية لطلّة مميّزة، بخلاف الاستعانة بمصابيح خلفية فئة LED بدورها بتصميم ثلاثي الأبعاد، والسقف الزجاجي البانورامي، وعجلات من فئة M الرياضية قياس ١٩ بوصة، ونظام Welcome Light Carpet، وإمكانية فتح وغلق غطاء الصندوق الخلفي كهربائيًّا، وغيرِها من اللمساتِ المُمَيَّزَة الأخرى. وتُضيف باقة M Sport Pro لمسات رياضية معزّزة منها الحليات السوداء اللامعة على الصادمين الأمامي والخلفي وشبك التهوية الأمامي، بخلاف مصابيح M Lights Shadowline، ونظام كبح رياضي للفئة M، وقضبان سقف من الكروم الأسود اللامع للفئة M، وغيرها.

وبالنسبة للأبعاد القياسية، فنجد أن الطول الإجمالي قد ازداد بمقدار ٣٤ ملم (٤٧٧٥ ملم)، وكذلك العرض العام بمقدار ٢٩ ملم (١٩٢٠ ملم) مقارنة بالطراز السابق، في حين انخفض الارتفاع بمقدار ١٦ ملم (١٦٦٠ ملم)، جنبًا إلى جنب مع المحاور الأعرض وقاعدة العجلات الرحبة بطول ٢٨٦٥ ملم، مما يُضفي مظهرًا قويًّا ورياضيًّا على السيارة من جميع الزوايا.

وبالإضافة إلى الخطوط الخارجية الجريئة، استفاد الجيل الرابع من BMW X3 من مقصورة بتصميم جديد مميّز، يتضمّن شاشة BMW Curved Display التي تضمُّ لوحة عدَّادات قياس ١٢.٣ بوصة وأخرى للتحكُّم بالوظائف المختلفة وعَرض الخرائط قياس ١٤.٩ بوصات تعمل بنظام التشغيلِ BMW OS 9.0.

وإلى جانب شريط التحكُّم التفاعليِّ الخاصّ متعدد الوظائفِ Interaction Bar، هناك العديد من تجهيزات الراحة والترف المُدعمة بالوافد الجديد، أبرزها المكيّف الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في ثلاث مناطق مختلفة، ونظام الإضاءة الداخلية Ambient Lighting(مِن ١٥ لون)، فضلًا على المقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية التهوية والكسوة الجلدية الفاخرة فئة Veganza، وشاحن الهواتف اللاسلكي، وأيضًا النظام الصوتي عالي النقاء من فئة Harman Kardon المكوَّن من ١٥ سمَّاعةً بقدرة ٧٥٠ واط، وغيرِها من التجهيزات الحصرية والمتنوِّعة.

على صعيد تجهيزاتِ السلامةِ والأمانِ، استفادت BMW X3 الجديدة كليًّا مِن مجموعة مختارة من الأنظمةِ التِّقَنِية المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة المميَّزة؛ منها باقة الحماية النشطة (Active Guard) المُدعّمة قياسيًّا، والتي تشمل أنظمة مثل نظام التنبيه عند تخطي المسار مع مساعد عودة السيارة للمسار مُجددًا، ونظام التحذير من الاصطدامات الأمامية مع إمكانية التدخُّل بالكبح، بالإضافة إلى نظام عرض وضبط سرعة السيارة حسب السرعة القانونية. ويصعب كذلك غضُّ الطرف عن باقة المساعدة على رَكن السيارة (Parking Assistant) التي تتضمّن كاميرا للرؤية الخلفية وحسّاسات أمامية وخلفية وخاصية الرّكن الأوتوماتيكي، وجميعها أنظمّة تُساعد على تعزيز السلامة في كافة ظروف القيادة.

وبالانتقال إلى الشقّ الميكانيكي، يتوافر الطراز BMW X3 20 بمحرك يعمل بتقنية التوربو المزدوج سعة ١.٦ لترات يولد ١٩٠ حصانًا بتكنولوجيا ال Mild-Hybrid، في حين يأتي الطراز BMW X3 30 xDrive مُدعّم بمحرك أقوى يعمل بتقنية التوربو المزدوج بتكنولوجيا ال Mild-Hybridبدوره سعة لترين بقدرة ٢٥٨ حصانًا.

ويتّصل المحرك الأخير بنظام الدفع الرباعي للعجلات الغني عن التعريف xDrive لتحقيق أقصى درجات الثبات والتحكُّم، كما يرتبط المحركان بعلبة تروس أوتوماتيكية (ستيبترونيك) من ٨ سرعات مع بدالات للسرعة على عجلة القيادة.

