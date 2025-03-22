خطأ غير مقصود يفضح زيف آبي أحمد، وشركة إثيوبية تكشف سر توربينات سد النهضة

كشف بعض خبراء الموارد المائية والشأن الإفريقي عن زيف حديث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بشأن إكتمال سد النهضة، مؤكدين أن سد النهضة لم تخرج منه الكهرباء التي ادعى رئيس وزراء إثيوبيا أنها ستنير إثيوبيا وجيرانها.

حديث آبي أحمد المضلل عن سد النهضة



كما أكدوا أن شركة الملاحة الإثيوبية كشفت، دون قصد، زيف حديث آبي أحمد، عندما نشرت صورا لأعمال نقل توربينات لسد النهضة، تحت عنوان التوربينات في آيدي أمينة، في إشارة لنقل 2 توربين للسد، عقب تصريح آبي أحمد، باكتمال السعة المائية، والافتتاح سيكون خلال أقل من 6 شهور، أي في سبتمبر المقبل.

حديث آبي أحمد المضلل بشأن سد النهضة، فيتو



بينما تؤكد صور التوربينات، التي يتم نقلها أن إثيوبيا قامت بالملء الكامل دون انتظار تشغيل التوربينات، وأن التوربينات تحتاج ما لا يقل عن عام لاكتمال تركيبهم وإنهاء الاختبارات قبل تشغيلهم فعليًا، واصفين حديث رئيس وزراء إثيوبيا عن افتتاح السد واكتماله بـ "الأمر المضلل".

وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأرض بجامعة القاهرة، عن حديث آبي أحمد، إن: "آبى أحمد يدعو إلي حوار وليس مفاوضات! قال رئيس الوزراء الإثيوبي إنه سيفتتح سد النهضة خلال الشهور القليلة القادمة وإنه اكتمل تمامًا، وأنه يدعو مصر والسودان إلى الحوار؟!"

وأوضح الدكتور نارد نور الدين أن "أولا: أنه كسد لتوليد الكهرباء لايكتمل إلا باكتمال تركيب وتشغيل جميع التوربينات، بينما الواقع يقول إن ماتم تركيبه هو ٤ توربينات فقط من إجمالي ١٣ توربينًا مزمع تركيبها، أي ٢٠٪ فقط من سعة توربينات توليد الكهرباء، فكيف يقال إن السد اكتمل؟! وأين الكهرباء التي أنارت إثيوبيا وجيرانها؟!"

وقال نادر نور الدين في تفنيده لحديث آبي أحمد: "ثانيًا: واقع الأمر إنه سيكون افتتاح لاكتمال سعة البحيرة عند ٧٤.٥ مليار متر مكعب فقط، وهذا تم منذ ستة أشهر، وقت اصطحاب رئيس الوزراء للبرلمان، بمناسبة قرب انتهاء الملء عند مستوى ٧٠ مليار!!"

رفض التفاوض على نظام التشغيل أثناء السنوات العجاف



وأضاف نادر نور الدين "ثالثًا: بشأن كونه سدًا خلافيًا، وبالتالي فالمفترض أن يدعو آبي أحمد إلى استكمال المفاوضات وليس إلي الحوار، فلا حوار بين الدول بل مفاوضات واتفاقيات، فإذا كان الملء قد انتهي فإن التشغيل لم يتم الاتفاق عليه، لضمان تعهد إثيوبيا بتشغيل جميع التوربينات الثلاثة عشر بالمعدلات العالمية، حتى تصل إلى مصر والسودان كميات من المياه تقارب مستوياتها المعتادة قبل بناء السد"

إثيوبيا ترفض التفاوض بشأن تشغيل سد النهضة، فيتو



وأكد نادر نور الدين "وأيضًا التفاوض على نظام التشغيل أثناء السنوات العجاف وقد عرضت مصر توليد إثيوبيا ٨٠٪ من الكهرباء، خلال الجفاف وتراجع الأمطار، وهو رقم عالي ومقبول، لمراعاة عدم تضرر مصر والسودان وحدهما من السنوات العجاف، وأن احتياج البشر للمياه أهم من احتياج الكهرباء"

وقال الدكتور نادر نور الدين: "عندما افتتحت مصر السد العالي عام ١٩٧١ كان كهرباء السد تنير كل قرى ومحافظات الصعيد وحتى العاصمة ومدن الدلتا، لاعلاج للخبث والملاوعة الاثيوبية على كل المستويات"

تأثر مصر بملء سد النهضة



كما كشف الباحث في الشأن الإفريقي وحوض النيل هاني إبراهيم عن الضرر الذي يلحقة سد النهضة بمصر فقال: "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، التي تزعم عدم تأثر مصر بملء السد الإثيوبي بدعوى ارتفاع منسوب السد العالي، مبالغ فيها وتهدف إلى تصوير إثيوبيا كغير متسببة في ضرر لمصر، على عكس الحقيقة، إذا كان قياسه يعتمد على منسوب السد العالي، فلماذا يرفض توقيع اتفاق قانوني ملزم يضمن الحفاظ على منسوب آمن للسد العالي خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد؟، خاصة وأنه يروج لالتزام إثيوبيا بعدم الإضرار بمصر، مؤكدًا وفق حديثه اليوم في البرلمان "أن خلال الملء لن ينقص لترًا واحدًا من السد العالي".

الاعلان عن ملء بحيرة سد النهضة، فيتو



وأوضح الباحث هاني إبراهيم أنه "لتقييم التأثير بدقة يجب مقارنة منسوب السد الإثيوبي أثناء الملء، وانتهائه مع منسوب السد العالي في نفس التوقيت، وليس بعد شهور من اكتمال العملية، لأن قياس مجتزأ كهذا يتجاهل الإجراءات المصرية للحفاظ على المنسوب، والتخبط في منظومة السدود السودانية وسط أوضاعها الحالية سواء في خزان جبل الأولياء أو مروي وما يتعرض له من ميليشا حميدتي."

آبي أحمد يغفل أضرار سد النهضة على مصر



وأكد هاني إبراهيم ان "الأضرار التي يغفلها رئيس الوزراء الإثيوبي واضحة، فقد تزامن ملء السد مع شهور الفيضان وفيضانات مرتفعة، مما قلل الضرر على مصر مؤقتًا، لكن هذا لا ينفي جهود مصر الاستباقية على مدار سنوات قبل أعمال الملء وخلالها، مثل إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالج، تغيير نظم الري، تقليص زراعة الأرز وقصب السكر، وتخصيص كميات مياه في الحدود الدنيا قبل معرفة إيراد الفيضان؛ خاصًة وأن أعمال الملء كانت تتم بالتزامن مع العروة الصيفية في مصر الأكثر استهلاكا للمياه، وهو استلزم من مصر تطبيق سياسة تقشف مائي استباقية"

إكتمال ملء سد النهضة، فيتو



وأضاف أنه "اعقبها تخبط في منظومة السدود على نهر النيل من بينها السد الاثيوبي على النيل الأزرق وبعض السدود على منظومة النيل الأبيض وارتفاع مناسيب بحيرة فيكتوريا لعدة أعوام، على سبيل المثال، في الملء الثاني، أعلنت إثيوبيا حجز 13.5 مليار متر مكعب والوصول الى 18.4 مليار متر مكعب، لكنها وصلت إلى 7.4 مليار فقط، بالتزامن مع فيضان مرتفع."

وأضاف الباحث هاني إبراهيم "بالتالي، الاعتماد على منسوب السد العالي كدليل على "عدم الضرر" هو تضليل يتجاهل جهود مصر الاستثنائية والمخاطر المستقبلية التي تهدد الأمن المائي في ظل غياب اتفاق ملزم."

شركة ملاحة إثيوبية تكشف آكاذيب آبي أحمد



كما كشف الباحث هاني إبراهيم زيف آبي أحمد عن افتتاح سد النهضة من خلال صور غير مقصودة من شركة إثيوبية، فقال: "شركة الملاحة الإثيوبية تنشر صور لأعمال نقل توربينات للسد الكارثي، تحت عنوان التوربينات في أيدي أمينة في إشارة إلى نقل عدد 2 توربين للسد، وذلك عقب تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي بأن السد اكتمل في السعة المائية، وأن افتتاح السد سوف يكون خلال أقل من 6 شهور في سبتمبر القادم."

توربينات سد النهضة لم تكتمل بعد، فيتو



وأوضح الباحث هاني إبراهيم أن "صور التوربينات التي يتم نقلها تؤكد أمرين الأول أن إثيوبيا قامت بالملء الكامل دون انتظار تشغيل التوربينات.. الثاني التوربينين في الصور يحتاجان فترة لا تقل عن عام لاكتمال تركيبهم وإنهاء الاختبارات قبل تشغيلهم فعليًا أي أن حدثيه عن الافتتاح للسد واكتماله أمر مضلل وأن الغرض الكهربي للسد بالكامل لن يكتمل قبل عام اذا انتهوا من جميع التوربينات."

وأكد هاني إبراهيم: "فعليًا السد لا يضم سوي 5 توربينات يتم تشغيلهم بشكل تبادلي وجزئي احيانا من اصل 13 توربين بعد 5 سنوات من أعمال الملء ورغم وجود سعة تكفي لتشغيل جميع التوربينات"



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