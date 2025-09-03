متحف نجيب محفوظ يستضيف حفل ختام دورة صناعة الفيلم السينمائى

يختتم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب، التابع لصندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدى السطوحى، فى الثامنة من مساء السبت القادم 6 سبتمبر، أول ورشة يقيمها المتحف فى فن صناعة الفيلم السينمائي، بإشراف عام من الدكتورة ثناء هاشم أستاذة السيناريو بأكاديمية الفنون.

ويسبق حفل تسليم شهادات اجتياز هذه الورشة، المحاضرة الختامية للدكتورة منى الصبان فى السادسة مساء عن المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، وهدفت الورشة إلى التعريف بفن صناعة السينما، من خلال مجموعة من المحاضرات التخصصية الموزعة على فنون السينما الأساسية.. السيناريو، الإخراج، التصوير، والمونتاج.

ألقى هذه المحاضرات نخبة من أبرز المتخصصين فى مجالات السينما المختلفة فى مصر والعالم العربى، ومنهم الدكتور عادل يحيى (الإخراج)، والدكتورة صفاء زهير (المونتاج)، الفنان أيمن النقلى (مدير التصوير)، والدكتورة منى الصبان، وبإشراف عام الدكتورة ثناء هاشم.

شارك فى هذه الورشة ما يقرب من 30 دارسا من خلفيات علمية وثقافية مختلفة، ما بين.. المدرس، الطبيب، الطالب الجامعى، الصحفى، المترجم، وغيرها من التخصصات.

