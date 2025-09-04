احذر، 3 أضواء تشير لعطل خطير في محرك سيارتك

صيانه السيارات، يتجاهل الكثير من قائدي السيارات الضوء الصادر من إدارة المحرك على لوحة القيادة في السيارات، يشبه شكل ضوء إدارة المحرك شكل المحرك، ويظهر عندما تكتشف سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل أو الهجينة مشكلة في المحرك أو نظام التحكم في الانبعاثات أو تروس التشغيل.



يُعدّ مصباح إدارة المحرك أحد مصابيح التحذير العديدة المُضبوطة في لوحة عدادات سيارتك. من المُرجّح أن تراه عند تشغيل السيارة، لأن جميع مصابيح لوحة القيادة تُضاء وتنطفئ سريعًا عند تشغيل السيارة، مُشيرةً إلى أنها تعمل.



يتصل هذا الضوء بوحدة التحكم في محرك سيارتك (ECU)، وهو أول مؤشر على وجود خلل في “العقل” الإلكتروني للمحرك. تتحكم وحدة التحكم في المحرك بالعديد من وظائف السيارة، مثل خليط الوقود والهواء، وتوقيت الإشعال، لضمان تشغيل محرك سيارتك بسلاسة.



إذا ظل ضوء إدارة المحرك مضاءً بعد بدء تشغيل المحرك، أو إذا أضاء أثناء القيادة، فهذا يعني أن وحدة التحكم الإلكترونية في السيارة قد اكتشفت مشكلة تحت غطاء المحرك.

في الحالة الأولى، يُنصح بعدم قيادة السيارة، لأنك لا تعلم مدى خطورة المشكلة. ولكن إذا كنتَ تتنقل بالفعل وأضاء ضوء إدارة المحرك، فعليك الانتباه إلى لونه.

تستخدم معظم الإعدادات نظام ترميز الألوان، حيث يشير اللون الأصفر أو الكهرماني أو البرتقالي إلى المشكلات غير الحرجة، بينما يتم حجز اللون الأحمر للمشكلات الأكثر خطورة.





أبرز الأسباب الشائعة لظهور ضوء إدارة المحرك

-خلل في أنظمة الانبعاثات أو المستشعرات

-مشاكل في نظام الإشعال مثل شمعات الاحتراق

- انسداد فلتر جسيمات الديزل (DPF)

-تلف المحول الحفاز في نظام العادم

-غطاء تعبئة الوقود غير محكم الإغلاق



قد يضيء ضوء تحذير المحرك باللون البرتقالي أو الأحمر، وهناك عدد من المشاكل التي قد تُسبب إضاءته، بدءًا من مشكلة بسيطة كعطل في المستشعر، وصولًا إلى خلل في إشعال المحرك. كما أن بعض المشاكل قد تكون أقل وضوحًا من غيرها.

ضوء إدارة المحرك الأحمر يعني التوقف فورا

إذا أضاء ضوء تحذير المحرك الأحمر أثناء القيادة، فعليك التوقف في مكان آمن والاتصال بخدمة إصلاح الأعطال، فقد يشير هذا الضوء إلى مشكلة خطيرة. قد ينخفض مستوى الطاقة أو قد يُدخل نظام الكمبيوتر الداخلي سيارتك في وضع الطوارئ لتقليل خطر حدوث المزيد من الأضرار.

يشير ضوء تحذير المحرك المتواصل باللون البرتقالي أو الكهرماني أو الأصفر إلى عطل لا يُفترض أن يؤثر سلبًا على قدرتك على قيادة السيارة. إذا كانت السيارة تعمل بشكل طبيعي، فستظل قادرًا على قيادتها إلى ورشة الصيانة. مع أن هذه المشكلة قد تكون أقل خطورة، إلا أنه من المهم تشخيصها وإصلاحها في أسرع وقت ممكن، لأن القيادة مع إضاءة ضوء إدارة المحرك الأصفر لفترة طويلة قد تُسبب أضرارًا جسيمة.

الضوء الأصفر أو البرتقالي

إذا كان ضوء إدارة المحرك البرتقالي أو الأصفر أو الأصفر يومض بشكل متقطع أو مستمر، فهذا يشير إلى وجود عطل يؤثر على قدرة السيارة على العمل بشكل صحيح. قد تتمكن من قطع مسافة قصيرة، ولكن يجب إصلاح هذه المشكلة بسرعة.



قد يومض هذا الضوء في بعض السيارات بتسلسل معين لتسليط الضوء على مشكلة محددة، ويمكن حلها بالرجوع إلى دليل المالك. إذا لم تكن متأكدًا تمامًا، فمن الأفضل دائمًا أن تُسند التشخيص إلى فني مؤهل.

طرق بإيقاف تشغيل ضوء إدارة المحرك؟

إذا ظهر ضوء إدارة المحرك لديك، فسوف تحتاج إلى حجز موعد لفحص سيارتك في أحد مراكز الخدمة، لأن العديد من المركبات الحديثة تحتاج إلى توصيلها بجهاز كمبيوتر لتشخيص المشكلة وإعادة ضبط ضوء إدارة المحرك.

بمجرد وصولك إلى ورشة الصيانة، سيسمح لهم هذا بتنزيل رموز الأعطال من وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) التي تُنشأ عند حدوث عطل. في هذه الحالة، يجب أن تكون على أهبة الاستعداد، لأن رموز الأعطال المختلفة تشير إلى مشاكل مختلفة، تتراوح بين البسيطة، مثل عطل في المستشعر، ومشاكل في عناصر مثل صمام التحكم في التلوث الذي يُدير انبعاثات سيارتك.



بعد تشخيص أي عطل، يبدأ الفني بالعمل على إصلاحه. يُحدد تعقيد العطل والأجزاء المستخدمة تكلفة الإصلاحات. إذا كانت سيارتك مشمولة بالضمان، فقد يشمل الضمان هذه الأعمال.بعد إصلاح مشكلة سيارتك، سيقوم الفني بإعادة ضبط وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) بحيث ينطفئ ضوء إدارة المحرك. قد يحتاج النظام أحيانًا إلى إعادة ضبط ثانية، كما ينتهز بعض الوكلاء الرئيسيين الفرصة لتحديث برنامج سيارتك بأحدث البيانات من الشركة المصنعة.

مشاكل أخرى كامنة في سيارتك

إذا لم ينطفئ الضوء، أو عاد للإضاءة بعد الإصلاح بفترة وجيزة، فقد يعني ذلك وجود مشاكل أخرى كامنة في سيارتك. إذا كان الوكيل متأكدًا من عدم وجود عطل في سيارتك، فاطلب منه إعادة ضبط ضوء إدارة المحرك. إذا استمرت المشكلة في الظهور مرة أخرى، فاضغط على المرآب الخاص بك للوصول إلى سبب حدوثها، لأنه لا ينبغي أن تظهر بدون سبب.

