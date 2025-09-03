كوريا الجنوبية تحتفل بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية مع مصر

تواصل كوريا الجنوبية ومصر احتفالاتهما الممتدة على مدار العام، بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات الثقافية المتميزة في القاهرة.

وتعكس الاحتفالات عمق الروابط التاريخية والإنسانية بين الشعبين، وتشمل الفعاليات معرضًا وحفلًا موسيقيًا، يبرز قيم التبادل الثقافي ودوره في توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

ويجري تنظيم الفعاليات برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا، من خلال مؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي (KOFICE)، وبالتعاون مع الأرشيف الرئاسي الكوري ووزاتي الخارجية والثقافة في مصر.

المعرض الخاص: "هام – ما نحمله معًا"

يستضيف متحف الفن الإسلامي بالقاهرة المعرض الخاص بعنوان: "هام – ما نحمله معًا" في الفترة من 11 إلى 28 سبتمبر الجاري، ويستمد المعرض اسمه من تقليد «هام» الكوري، وهو صندوق هدايا رمزي يُقدم في المناسبات المهمة، ليجسد البدايات الجديدة والوفاء بالوعود، ويعكس هذا المعنى الروح العميقة للشراكة بين مصر وكوريا.

وسيتيح المعرض للزوار فرصة استثنائية للتعرف على مسيرة 30 عامًا من العلاقات الثنائية، من خلال عرض وثائق دبلوماسية رسمية، إلى جانب 15 هدية ذات دلالة رمزية كبيرة تبادلها قادة البلدين.

كما يضم المعرض مجموعة من أبرز الحرف اليدوية الكورية، إضافة إلى معروضات تمثل التراث الثقافي الكوري غير المادي، مما يمنح الجمهور نافذة فريدة على الإرث الثقافي الكوري.

الحفل الغنائي: السوبرانو العالمية «سومي جو» وأوركسترا القاهرة السيمفوني

وفي 12 سبتمبر الجاري، سيكون عشاق الموسيقى في القاهرة على موعد مع حفل استثنائي بدار الأوبرا المصرية، حيث تقدم السوبرانو الكورية العالمية سومي جو أول ظهور لها في مصر، بمصاحبة أوركسترا القاهرة السيمفوني.

ويتضمن البرنامج باقة متنوعة من أرقى مقطوعات الأوبرا الكلاسيكية، إلى جانب مختارات من الأغاني الكورية الشهيرة، فضلًا عن أعمال موسيقية مختارة خصيصًا لتجسد عمق الروابط الثقافية بين كوريا ومصر.

وأثار هذا الحفل المرتقب اهتمامًا واسعًا في الأوساط الثقافية والفنية المصرية، بوصفه حدثًا استثنائيًا يجمع بين الأصالة والحداثة.

محطة بارزة للتعاون المستقبلي

من جانبه أكد بارك تشانج سيك، رئيس مؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي، بأن هذا الاحتفال ليس فقط مجرد مناسبة لإعادة التأكيد على صداقة الثلاثين عامًا بين كوريا ومصر، ولكنه يُشكل أيضًا محطة بارزة لتعزيز التعاون الثقافي المستقبلي، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفعاليات في بناء مزيد من التفاهم المتبادل بين الشعبين، بما يرسخ العلاقات الثنائية ويدفعها نحو آفاق جديدة خلال العقود المقبلة.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح المعرض والفعالية الغنائية نخبة من كبار المسئولين والدبلوماسيين، فضلًا عن شخصيات بارزة من الأوساط الثقافية في البلدين.

مشاركة كوريا كضيف شرف

وفي سياق متصل، ستشارك كوريا الجنوبية كـ ضيف شرف في مهرجان القاهرة الدولي للفنون (CIAD)، وهو ما يشكل إضافة جديدة للحوار الثقافي بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.