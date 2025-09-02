الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفير كوريا الجنوبية يشيد بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

سفير كوريا الجنوبية
سفير كوريا الجنوبية بالقاهره،فيتو

وصف السفير الكوري الجنوبي لدى القاهرة، كيم يونج هيون، ما يحدث من عمليات تجويع وإطلاق نار مستمر في غزة  بـ"الأمر المحزن للغاية".

وقال السفير الكوري الجنوبي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء: إن السلطات المصرية تؤدي دورا قويا تجاه القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف السفير الكوري الجنوبي في القاهرة، أن بلاده تأسف لما  يحدث في غزة من عمليات تجويع ممنهجة وإطلاق نار مستمر، مشددا أن كوريا الجنوبية ترفض ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير الكوري الجنوبي على أن بلاده تتعاون مع مجلس الأمن لمناقشة كيفية محاولة وقف إطلاق النار علي الشعب الفلسطيني ومحاولة إيجاد طرق لإدخال المساعدات الإنسانية.

وبين أن الشركات الكورية الجنوبية تعمل على تكثيف تصنيعها حتى تتمكن من إدخال منتجات أكثر لدعم غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل السفير الكوري الجنوبي الشعب الفلسطيني الشركات الكورية المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة سفير كوريا الجنوبية

مواد متعلقة

مصادر طبية في غزة: 36 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم

كوريا الجنوبية تعلن اتفاقها مع واشنطن على إعادة معالجة الوقود النووي

مظاهرة حاشدة في كوريا الجنوبية للتنديد بحرب الإبادة في غزة

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads