سفير كوريا الجنوبية يشيد بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية

وصف السفير الكوري الجنوبي لدى القاهرة، كيم يونج هيون، ما يحدث من عمليات تجويع وإطلاق نار مستمر في غزة بـ"الأمر المحزن للغاية".

وقال السفير الكوري الجنوبي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء: إن السلطات المصرية تؤدي دورا قويا تجاه القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وأضاف السفير الكوري الجنوبي في القاهرة، أن بلاده تأسف لما يحدث في غزة من عمليات تجويع ممنهجة وإطلاق نار مستمر، مشددا أن كوريا الجنوبية ترفض ما تقوم به إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكد السفير الكوري الجنوبي على أن بلاده تتعاون مع مجلس الأمن لمناقشة كيفية محاولة وقف إطلاق النار علي الشعب الفلسطيني ومحاولة إيجاد طرق لإدخال المساعدات الإنسانية.

وبين أن الشركات الكورية الجنوبية تعمل على تكثيف تصنيعها حتى تتمكن من إدخال منتجات أكثر لدعم غزة.

