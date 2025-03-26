الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تعادل أوروجواي وبوليفيا، الأرجنتين تتأهل رسميا إلى كأس العالم قبل مواجهة البرازيل

الأرجنتين، فيتو
الأرجنتين، فيتو

تصفيات كأس العالم 2026، حسم منتخب الأرجنتين تأهله رسميًّا إلى كأس العالم 2026، بعد تعادل منتخب أوروجواي مع منتخب بوليفيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

 

تعادل سلبي

وأقيمت المباراة على ملعب إيل ألتو في بوليفيا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستمر الحال كما هو عليه حتى صافرة النهاية، دون تسجيل أي أهداف.

 

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل منتخب بوليفيا إلى 14 نقطة في المركز السابع.

 

وجاء منتخب الأرجنتين كأكبر المستفيدين من هذا التعادل، حيث ضمن رسميًّا التأهل إلى كأس العالم 2026، بغض النظر عن نتيجة مباراته المرتقبة أمام البرازيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التأهل إلى كأس العالم الأرجنتين أمريكا الجنوبية تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال تصفيات أمريكا الجنوبية ا تصفيات امريكا الجنوبية

مواد متعلقة

السودان يتعثر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس العالم

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

ماذا يحتاج منتخب السعودية للتأهل المباشر لكأس العالم 2026؟

أحمد بلال: هناك أزمة ناشئين في مصر

مجموعة مصر، إثيوبيا تسحق جيبوتي 6-1 في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

دا بيمثل مصر، أول رد فعل من حسام حسن على اللفظ الخارج من مصطفى محمد

بث مباشر مباراة جنوب السودان والسودان في تصفيات كأس العالم

لازم يعتذر لشعب مصر، حسام حسن يكشف لأول مرة لـ"فيتو" سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

كريم حسن شحاتة: زيزو لن يجدد عقده مع الزمالك وهذه وجهته المقبلة

آية سماحة تكشف عن سبب هجومها على محمد صلاح

بعد ضبط المتهم، الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أدعية ليلة القدر من القرآن الكريم في اليوم الـ 26 رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية