بعد تعادل أوروجواي وبوليفيا، الأرجنتين تتأهل رسميا إلى كأس العالم قبل مواجهة البرازيل

تصفيات كأس العالم 2026، حسم منتخب الأرجنتين تأهله رسميًّا إلى كأس العالم 2026، بعد تعادل منتخب أوروجواي مع منتخب بوليفيا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ14 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

تعادل سلبي

وأقيمت المباراة على ملعب إيل ألتو في بوليفيا، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، واستمر الحال كما هو عليه حتى صافرة النهاية، دون تسجيل أي أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل منتخب بوليفيا إلى 14 نقطة في المركز السابع.

وجاء منتخب الأرجنتين كأكبر المستفيدين من هذا التعادل، حيث ضمن رسميًّا التأهل إلى كأس العالم 2026، بغض النظر عن نتيجة مباراته المرتقبة أمام البرازيل.

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