رئيس البنك الأهلي يكشف مفاجأة عن حجم الأموال الساخنة خروجا ودخولا (فيديو)

كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر الفترة الأخيرة.

حجم الأموال الساخنة التي خرجت من البنك الأهلي

وقال "الأتربي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي بقناة "أون": الأموال الساخنة التي خرجت من البنك الأهلي بعد تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية تصل إلى 750 مليون دولار.

عودة جزء كبير من الأموال الساخنة التي خرجت

ولفت: بعد خروج 750 مليون دولار أموال ساخنة في الأيام الأولى لتصريحات ترامب التي أضرت بالأسواق، دخل في الأيام الأخيرة البنك الأهلي ما بين 650 مليون الي 700 مليون دولار، وهذا شئ مطمئن.

سياسة البنك المركزي وسعر الدولار

وأضاف:"لابد من التعلم من الدروس السابقة وعدم تثبيت سعر الدولار، ومحافظ البنك المركزي لديه خبرة في التعامل مع الأموال الساخنة، وبعد اَخر تحرير لسعر الصرف الأمور مستقرة".



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