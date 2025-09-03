سجلت 132 مليون دولار، قفزة في صادرات الصناعات الغذائية المصرية لألمانيا خلال 2024

كشفت مي خيري، المدير التنفيذي لـ المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى ألمانيا شهدت نموًا بنسبة 24% خلال 2024 لتسجل 132 مليون دولار مقابل 106 ملايين دولار خلال 2023، مؤكدة تحقيق الصادرات المصرية إلى ألمانيا نموًا لافتًا خلال الفترة الأخيرة، لتصبح واحدة من أبرز الوجهات الأوروبية للمنتجات الغذائية المصرية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الألمانية”.

أهم السلع المصدرة إلى السوق الألماني

ولفتت إلى أن أهم السلع المصدرة إلى السوق الألماني تشمل: الفراولة المجمدة (32%)، البصل المجفف (11%)، الخمائر، محضرات الخضر، العصائر، الخضار المجمد، والمصارين والأمعاء.

وأشارت “خيري” إلى قفزة كبيرة بنسبة 42% في صادرات الصناعات الغذائية المصرية لألمانيا في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 100 مليون دولار، مقابل 71 مليون دولار في العام 2024.

صادرات مصر لألمانيا من الفراولة المجمدة

وارتفعت صادرات مصر لألمانيا من الفراولة المجمدة بنسبة 92% خلال النصف الأول لتبلغ 53.3 مليون دولار مقابل 27.8 مليون دولار، ومن البصل المجفف بنسبة 21% لتبلغ 9.982 مليون دولار مقابل 8.279 مليون دولار، ومن محضرات الخضر بنسبة 55% لتبلغ 5.635 مليون دولار مقابل 3.633 مليون دولار، ومن مصارين وأمعاء بنسبة 5% لتبلغ 3.993 مليون دولار.

كما سجلت بعض المنتجات المصرية معدلات نمو استثنائية بصادراتها لألمانيا خلال النصف الأول من 2025، أبرزها المربى بنسبة (590%)، محضرات الفاكهة (437%)، الخرشوف المجمد (423%)، الزيتون المخلل (111%)، زيوت وراتنجات عطرية (96%)، وأغذية محضرة للحيوان (63%)، وبطاطس مصنعة (62%) مشيرة الى أن هذه المؤشرات تعكس فرصًا واعدة لتعزيز الصادرات المصرية إلى ألمانيا، خصوصًا في المنتجات ذات الأصل الزراعي التي تشكل أكثر من 90% من مكونات الصناعات الغذائية المصرية.

وأوضحت ان المجلس يولي السوق الألمانية اهتمامًا خاصًا، باعتبارها منصة استراتيجية للانطلاق نحو باقي دول الاتحاد الأوروبي، وداعمًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

