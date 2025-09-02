الصناعات النسيجية: الطرح الإلكتروني للأراضي الصناعية خطوة لجذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية يمثل نقلة نوعية في مجال الاستثمار الصناعي، موضحًا أن هذه الخطوة “تفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين، وتضع مصر في موقع أقوى على خريطة التصنيع الإقليمي والعالمي، إذ تعكس رؤية عصرية تتماشى مع التحول الرقمي العالمي وتوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.”

وأضاف غزال أن القطاع الصناعي في حاجة إلى توسع أكبر في الأراضي المخصصة لصناعات النسيج والملابس الجاهزة، مع تعزيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية الداعمة، بما يسهم في رفع قيمة الصادرات المصرية والوصول بها إلى أسواق جديدة. وأكد أن زيادة عدد المحافظات الحاصلة على امتياز QIZ من شأنه أن يتيح فرصًا تصديرية أوسع أمام الصناعات النسيجية المصرية ويعزز قدرتها التنافسية عالميًا.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أعلن عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (madein.eg)، والذي يستمر حتى 11 سبتمبر الجاري، بهدف توفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.

ويشمل الطرح الجديد إتاحة 1,386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة، بمساحة إجمالية بلغت نحو 6.8 مليون متر مربع. ويتميز الطرح بعدد من المزايا أبرزها إلغاء المعاملات الورقية واقتصار التقديم على المنصة الرقمية بما يسرّع الإجراءات ويضمن الشفافية، بالإضافة إلى تخفيض رسوم دراسة الطلبات وإلغاء مقابل التقدم بالعروض وتخفيض قيمة جدية الحجز. كما يسمح للمستثمرين بالتقديم على قطعتين (رئيسية وبديلة) لزيادة فرص الحصول على الأراضي.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة أكثر تنافسية وداعمة للتصنيع. ويُعد قطاع الغزل والنسيج من أبرز المستفيدين، إذ يمثل أحد أعمدة الاقتصاد المصري ويسهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات، إضافة إلى توفيره أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل.

من المتوقع أن يسهم تخصيص أراضٍ جديدة للنشاط النسيجي في إنشاء مصانع حديثة خارج نطاق المناطق التقليدية المزدحمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتعزيز فرص التصدير. كما يدعم ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يوسع قاعدة المصدرين ويعزز حضور مصر في الأسواق العالمية.

وقال: إن الطرح الإلكتروني الجديد يمثل خطوة مهمة على طريق جذب الاستثمارات ودعم الصادرات المصرية، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل النسيج. ومع استمرار الطرح بشكل دوري وتقديم المزيد من التسهيلات، يُتوقع أن يشهد القطاع الصناعي طفرة في الاستثمارات ومعدلات الإنتاج خلال الأعوام المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.