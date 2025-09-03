الأربعاء 03 سبتمبر 2025
محافظات

حملة مكبرة لتموين الشرقية على أسواق الحسينية

حملة مكبرة لتموين الشرقية على أسواق الحسينية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظ الشرقية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، والجهات الرقابية، تم تكثيف  الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية بمركز الحسينية.

تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على محطات الوقود والمخابز بالحسينية

التأكد من الالتزام بالاشتراطات 

يأتي ذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة اسعارها.

تشكيل حملات تموينية 

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم تشكيل حملات تموينية مكثفة للمرور على الأنشطة والأسواق بقرى زنجوع وأحياء الحسينية، وأسفرت الحملة عن ضبط (٥٠) طقم دواسة و(٥٠) جراب دريكسيون بمحل كماليات سيارات، وتم تحرير محضر رقم (١٩٣٦٠) جنح الحسينية لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها. 

ضبط جراكن نترات أمونيوم 

كما تم ضبط عدد (١٠٠٠٠) قطعة نقاط للرى وعدد (١٠٠٠٠) قطعة وصلة بداية للرى بمحل مستلزمات ري حديث، وتم تحرير محضر (١٩٣٦١) جنح الحسينية لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها.

بالاضافة الى ضبط (٣٠) جركن نترات الكالسيوم بمحل مبيدات زراعية وتم تحرير محضر رقم (١٩٣٦٢) جنح الحسينية لعدم وجود فواتير دالة على مصدرها. 

تموين الشرقية يحرر 21 محضرا لأصحاب مخابز بلدية ويضبط 4 أطنان أرز

االتحفظ على المضبوظات 

وشدد وكيل وزارة التموين أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين عرضها على الجهات المختصة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

