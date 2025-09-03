الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تتسلم نتائج الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

نتيجة الشهادة الابتدائية
نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية للدور الثاني

تسلم الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الثاني، ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، بحضور علي المغازي، مدير إدارة الإمتحانات، والدكتور إبراهيم السنهوري، وكيل التعليم الابتدائي بالمنطقة، وذلك عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف.

وحرص رئيس المنطقة الإطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب، حيث بلغت نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الابتدائية 98,5% وبنسبة عامة للدورين على مستوى المنطقة 99,2%، بينما بلغت نسبة نجاح الدور الثاني بالشهادة الإعدادية 94,5% وبلغت النسبة العامة بها على مستوى المنطقة 98,7%.

وأعرّب الشيخ طلحة عن أصدق التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين بالشهادتين على مدار العام ولأولياء أمورهم، متمنيًا تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح، وموجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات، ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل، ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وساهم فى نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، وأسدى إليهم منه كل تقدير واحترام.

وشهد مراسم تسلم النتيجة كلٌ من: السعيد جلال، رئيس كنترول الشهادة الإبتدائية،  ومحمد طولان، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، والسيد القبلاوي، مساعد رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس المنطقة الازهرية

مواد متعلقة

رفعت فياض يعلن عن انفراد بالعام الدراسي الجديد، يابانيون يتولون تدريس وتصحيح مادة الذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي، شهادة معتمدة للعمل بالشركات العالمية، ومفاجأة عن الصفين الرابع والخامس الابتدائي

الأكثر قراءة

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

الفريق يحتاج إمكاناته الكبيرة، فيريرا يرفض رحيل موهوب الزمالك

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

السيسي: نشهد اليوم مئوية محمدية لا تتكرر إلا بعد مئة سنة

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

المسابقات الحكومية خلال النصف الثاني من 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads