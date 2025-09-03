منطقة كفر الشيخ الأزهرية تتسلم نتائج الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية

تسلم الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الثاني، ظهر اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، بحضور علي المغازي، مدير إدارة الإمتحانات، والدكتور إبراهيم السنهوري، وكيل التعليم الابتدائي بالمنطقة، وذلك عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف.

وحرص رئيس المنطقة الإطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب، حيث بلغت نسبة نجاح الدور الثاني للشهادة الابتدائية 98,5% وبنسبة عامة للدورين على مستوى المنطقة 99,2%، بينما بلغت نسبة نجاح الدور الثاني بالشهادة الإعدادية 94,5% وبلغت النسبة العامة بها على مستوى المنطقة 98,7%.

وأعرّب الشيخ طلحة عن أصدق التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين بالشهادتين على مدار العام ولأولياء أمورهم، متمنيًا تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح، وموجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات، ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل، ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وساهم فى نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، وأسدى إليهم منه كل تقدير واحترام.

وشهد مراسم تسلم النتيجة كلٌ من: السعيد جلال، رئيس كنترول الشهادة الإبتدائية، ومحمد طولان، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، والسيد القبلاوي، مساعد رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

