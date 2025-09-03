ضبط شخص نصب على راغبي تأشيرات الدخول عبر مواقع التواصل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على راغبى الحصول على تأشيرات الدخول والإقامات بالبلاد.

وذلك عبر ادعائه بقدرته على تسهيل الحصول على التأشيرة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (يحمل جنسية إحدى الدول)، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

واجهت الأجهزة الأمنية المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.