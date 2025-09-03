الأربعاء 03 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط شخص نصب على راغبي تأشيرات الدخول عبر مواقع التواصل

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على راغبى الحصول على تأشيرات الدخول والإقامات بالبلاد.

وذلك عبر ادعائه بقدرته على تسهيل الحصول على التأشيرة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بالفحص والتحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (يحمل جنسية إحدى الدول)، وبحوزته هاتف محمول احتوى على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي.

 

المرور: تحرير 2399 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

واجهت الأجهزة الأمنية المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

