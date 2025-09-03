الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بسبب ضعف نتائجه الدراسية، مراهق برتغالى يشعل الحرائق بالغابات عمدا

حرائق غابات، فيتو
حرائق غابات، فيتو

ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية، أن مراهقا برتغاليا أشعل عمدا عدة حرائق غابات في بلاده، بعدما شعر بالإحباط بسبب ضعف نتائجه الدراسية.

إشعال عدة حرائق غابات عمدًا في البرتغال

وأوضحت الشبكة أن الفتى البالغ من العمر 14 عامًا، اعترف في تحقيق مع الشرطة، بإشعال عدة حرائق غابات عمدًا في البرتغال، وذلك من خلال ركوب دراجة بخارية إلى مناطق غابات واستخدام أعواد ثقاب لإشعال النار.

ويعتقد الضباط أنه ربما يكون مسؤولا عن الحرائق في سيدوس وأرديجاو وأرنوسيلا، بينما قالت الشرطة الجنائية الوطنية في بيان: "ربما يكون القاصر قد تصرف بدافع الغضب والإحباط، نظرا لضعف أدائه الدراسي."

حرائق غابات ممنهجة

وخلال فترة الصيف، تعرضت هذه المناطق لحرائق غابات ممنهجة، أحيانا بشكل يومي، مما أثار قلق السكان المحليين.

وقد أحالت شرطة براغا القضائية، التي أجرت التحقيق، القضية إلى مكتب المدعي العام، الذي سيحيلها بدوره إلى محكمة الأسرة والطفل.

القبض على 52 شخصا لاشتباه في تورطهم في أعمال حرق متعمد

كانت الشرطة قد ألقت القبض الشهر الماضي على 52 شخصا للاشتباه بتورطهم في أعمال حرق متعمد.

ولا يزال المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي يضع المناطق الداخلية والجنوبية من البلاد في حالة تأهب قصوى تحسبا لخطر حرائق الغابات الشديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرتغال حرائق غابات مراهقا برتغاليا اشعال النار

مواد متعلقة

النيران تجتاح إسرائيل، حرائق في غابات إشتاول بالقدس المحتلة

رئيس وزراء البرتغال: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل

حريق غابات يودي بحياة 10 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في تركيا

حرائق غابات ضخمة في نيوجيرسي الأمريكية والنيران تقترب من محطة نووية (فيديو)

الأكثر قراءة

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

بصورة من المستشفى، زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

استمرار تدريبات "النجم الساطع 2025" بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

هجوم على متجر برشلونة احتجاجا على صفقة رعاية إسرائيلية (فيديو)

وسط حراسة أمنية مشددة، تشييع جثامين 8 عناصر إجرامية بالدقهلية (صور)

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل الدعاء مستجاب يوم المولد النبوي؟ اعرف أقوال العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads