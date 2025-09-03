بسبب ضعف نتائجه الدراسية، مراهق برتغالى يشعل الحرائق بالغابات عمدا

ذكرت شبكة يورونيوز الأوروبية، أن مراهقا برتغاليا أشعل عمدا عدة حرائق غابات في بلاده، بعدما شعر بالإحباط بسبب ضعف نتائجه الدراسية.

إشعال عدة حرائق غابات عمدًا في البرتغال

وأوضحت الشبكة أن الفتى البالغ من العمر 14 عامًا، اعترف في تحقيق مع الشرطة، بإشعال عدة حرائق غابات عمدًا في البرتغال، وذلك من خلال ركوب دراجة بخارية إلى مناطق غابات واستخدام أعواد ثقاب لإشعال النار.

ويعتقد الضباط أنه ربما يكون مسؤولا عن الحرائق في سيدوس وأرديجاو وأرنوسيلا، بينما قالت الشرطة الجنائية الوطنية في بيان: "ربما يكون القاصر قد تصرف بدافع الغضب والإحباط، نظرا لضعف أدائه الدراسي."

حرائق غابات ممنهجة

وخلال فترة الصيف، تعرضت هذه المناطق لحرائق غابات ممنهجة، أحيانا بشكل يومي، مما أثار قلق السكان المحليين.

وقد أحالت شرطة براغا القضائية، التي أجرت التحقيق، القضية إلى مكتب المدعي العام، الذي سيحيلها بدوره إلى محكمة الأسرة والطفل.

القبض على 52 شخصا لاشتباه في تورطهم في أعمال حرق متعمد

كانت الشرطة قد ألقت القبض الشهر الماضي على 52 شخصا للاشتباه بتورطهم في أعمال حرق متعمد.

ولا يزال المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي يضع المناطق الداخلية والجنوبية من البلاد في حالة تأهب قصوى تحسبا لخطر حرائق الغابات الشديد.

