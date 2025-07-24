حريق غابات يودي بحياة 10 من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في تركيا

قال وزير الغابات التركي، إبراهيم يوماكلى: إن ما لا يقل عن عشرة من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ لقوا حتفهم، بينما أصيب 14 آخرون أثناء محاولتهم السيطرة على حريق غابات فى شمال غرب تركيا.

خمسة من القتلى كانوا من العاملين في الغابات

وبحسب شبكة يورونيوز الإخبارية فقد اندلع الحريق في منطقة غابات بمحافظة إسكي شهير.

وأشار يوماكلي، إلى أن خمسة من القتلى كانوا من العاملين في الغابات وخمسة من أعضاء منظمة الإنقاذ "أكوت".

وبهذه الوفيات، يرتفع عدد ضحايا حرائق الغابات في تركيا هذا العام إلى 13، في حين يحذر الخبراء من أن الحرائق المميتة التي تؤججها الرياح القوية والحرارة الشديدة والجفاف ستصبح أكثر شيوعا بسبب تغير المناخ.

تحولا مفاجئا في اتجاه الرياح

وأوضح يوماكلي، أن تحولا مفاجئا في اتجاه الرياح تسبب في اشتعال النيران في المجموعة. ولم يعرف سبب الحريق على الفور.

وقال: "نواجه درجات حرارة غير عادية وتقلبات رياح شديدة. أدعو جميع المواطنين -البالغ عددهم 86 مليونا- إلى توخي الحذر الشديد وممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر".

الضحايا ضحوا بحياتهم من أجل حماية غاباتنا

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الضحايا ضحوا بحياتهم من أجل حماية غاباتنا، في حين أكد وزير العدل التركي تكليف اثنين من مدع عامّين للتحقيق في الحادث.

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