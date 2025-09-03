بعثة التصديري للصناعات الكيماوية تخترق السوق الغاني بصفقات تتجاوز 3 ملايين دولار 

كشف المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن نجاح بعثته التجارية الي غانا في عقد 276 لقاءً ثنائيًا بين الشركات المصرية ونظيراتها الغانية، وإجراء صفقات تجارية أولية تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار، إضافة إلى اتفاقات توريد منتظمة تصل إلى أكثر من 5 حاويات شهريًا لمنتجات القطاع.



قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نجاح البعثة يعكس حرص المجلس على تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية الواعدة تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتنمية الصادرات المصرية إلي أفريقيا، مشيرًا إلى أن غانا جاءت على رأس قائمة الدول المستهدفة بخطة المجلس لزيادة الصادرات لدول غرب أفريقيا.

كشفت إحدى الشركات المشاركة في البعثة – والمتخصصة في مجال المنظفات – عن نجاحها بالفعل في التعاقد على توريد 5 حاويات شهريًا، فضلًا عن استئجار مخزن لتوفير البضاعة بشكل مستمر في السوق الغاني، نظرًا لتنوع الطلب والأسعار التنافسية للمنتجات المصرية.وأعربت إحدي الشركات العاملة في مجال البلاستيك والمواسير عن تفاؤلها الكبير بفرص النمو في السوق الغاني خاصة في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات، لافتة إلى أن البعثة التجارية جاءت بناء علي توصيات الدراسة التي كان قد أعدها المجلس والـ وبينار الذي نظمه منذ فترة بشأن فرص التواجد في السوق الغاني.

كان ياو ال سيكي، مدير إدارة السياسات والتخطيط والميزانية والمتابعة والتقييم بوزارة التجارة والصناعة الغانية، قد أكد على أهمية انعقاد المنتدى في هذا التوقيت مع إطلاق سياسة "الاقتصاد على مدار 24 ساعة" التي تستهدف تشغيل المصانع ليلًا ونهارًا، مشددًا على أهمية الشراكات المصرية–الغانية في إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير تكامل بين الدولتين.

البعثة تضم 14 شركة مصرية



وأشارت نسرين وحيش، الوزير المفوض التجاري ورئيس المكتب التجاري المصري في أكرا، إلى أن البعثة ضمت 14 شركة مصرية حيث تم العمل على ترتيب زيارة الوفد إلى البعثة منذ عدة أشهر، ولاقت ترحيبًا واسعًا من الجانب الغاني.

وقالت إن الزيارة شملت لقاءات مع مجلس الكاكاو ومركز تنمية الاستثمارات واتحاد الصناعات وغرفة التجارة والصناعة في أكرا، إضافة إلى جولات ميدانية في الأسواق المتخصصة.



نجاح البعثة التجارية إلى غانا

قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نجاح البعثة التجارية إلى غانا جاء نتيجة جهود منسقة ومتكاملة بين جميع الأطراف المعنية، بدءًا من مكتب التمثيل التجاري المصري في أكرا برئاسة الوزير المفوض التجاري نسرين وحيش ومحمد شكشاك الملحق التجاري، مرورًا بدعم السفير المصري أيمن الدسوقي وأعضاء السفارة المصرية في أكرا.

وأضاف أن رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر ووزارة التجارة والصناعة والزراعة في غانا منحت البعثة زخمًا خاصًا، كما أن مشاركة كل من اتحاد الصناعات في غانا وغرفة التجارة والصناعة في أكرا عززت فرص التشبيك بين الشركات المصرية ونظيراتها الغانية.

وأكد مجيد أن هذا النموذج من التعاون المثمر يمثل تجربة ناجحة يجب البناء عليها وتعميمها في البعثات المقبلة وشدد على أن ما تحقق في غانا يمثل دافعًا قويًا نحو التوسع في الأسواق الأفريقية وتنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى القارة.

المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية



وقال يحيى المنشاوي، مدير تطوير الأعمال والتعاون الدولي بالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن التحضير للبعثة التجارية إلى غانا استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، وتكلل بصفقات وتعاقدات وعروض أسعار تمثل مؤشرات فعلية على النجاح.

وأوضح أن نتائج استطلاع رأي الشركات المشاركة عكست بوضوح تحقيق اختراق حقيقي للسوق الغاني، على الرغم من المنافسة القوية من شركات دولية وأكد أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية واضحة من حيث السعر والجودة.

وأضاف المنشاوي أن نجاح البعثة اعتمد منذ البداية على تحديد القطاعات المستهدفة بعناية، حيث تقدمت للمشاركة أكثر من 30 شركة مصرية، وتم اختيار الشركات وفقًا لمتطلبات السوق وبالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في أكرا.

وأشار إلي أن الإعداد شمل إجراء دراسات ميدانية وزيارات للأسواق وتنظيم ندوة تمهيدية قبل انطلاق البعثة بشهر، بالإضافة إلى التنسيق مع الكيانات الرسمية في غانا، فضلًا عن الدعم الكبير الذي وفره التمثيل التجاري والسفارة المصرية هناك، ما ساعد على تذليل العقبات وخرجت البعثة بصورة ناجحة ومشرفة تعكس مكانة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.