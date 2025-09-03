كيف يلزم القانون المدخنين بحماية المواطنين في الأماكن العامة؟

تحذر منظمة الصحة العالمية من التدخين، وتعتبره وباء يمكن تفاديه، خاصة أن ضحاياه بالملايين، والغريب أكثرهم لايحملون سيجارة قط، لكن تنفسهم هواء ملوّثا بدخان سجائر يخترق الرئة دون استئذان هو السبب، إذ لايفرّق بين مدخن ومارٍّ بالصدفة.

خطورة التدخين السلبي

السيجارة التي يشعلها فرد في مكان عام لا تقتصر آثارها على رئتيه، بل تمتد لتقتحم صدور الآخرين، ورغم حظر التدخين في المستشفيات والمدارس ووسائل النقل، فإن المخالفة ما زالت مستمرة بفعل غياب الرقابة وضعف الوعي، وكأن الغرامة لم تعد كافية لردع السلوك.

ضوابط حماية الهواء المشترك

القانون رقم 154 لسنة 2007 وضع إطارًا واضحًا لحماية الهواء المشترك، حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، وفرض غرامات تبدأ من 50 جنيهًا على المدخن، وتصل إلى 10 آلاف جنيه على أصحاب المنشآت المتساهلين.

لكن القوانين وحدها لا تُطفئ السيجارة الأولى، فالمعركة الحقيقية تبدأ من وعي المجتمع، حين يدرك أن التدخين في مكان عام ليس حرية شخصية، بل اعتداء على حياة الآخرين.

وارتبط التدخين تاريخيًا بمظاهر اجتماعية وثقافية متعددة، حيث ظهر في مصر منذ بدايات القرن العشرين كعادة مرتبطة بالمقاهي والدوائر الشعبية، ثم انتشر تدريجيًا ليصبح جزءً من المشهد اليومي في الشارع والحياة العامة.

ومع تزايد الدعاية لشركات التبغ في منتصف القرن الماضي، ترسّخ التدخين كرمز اجتماعي للوجاهة أو الرجولة في بعض الأوساط.

لكن الوجه الآخر للتدخين كان أكثر قسوة، فمع تطور الدراسات الطبية تبيّن أنه أحد أخطر أسباب الوفاة المبكرة، إذ يؤدي إلى أمراض القلب والرئة والسرطان.

ومع الوقت ظهر مصطلح "التدخين السلبي" ليكشف أن غير المدخنين أيضًا معرضون للخطر، ما حوّل القضية من عادة شخصية إلى تهديد جماعي.

وصنفت منظمة الصحة العالمية التدخين كـ"وباء يمكن تفاديه"، مشيرة إلى أنه يقتل ملايين الأشخاص سنويًا، بينهم نسبة كبيرة لم يشعلوا سيجارة قط/ وهذه الأرقام دفعت كثيرًا من الحكومات إلى سن قوانين صارمة لحظر التدخين في الأماكن العامة، وفرض ضرائب مرتفعة على منتجات التبغ في محاولة للحد من استهلاكه.

وفي مصر جاء القانون رقم 154 لسنة 2007 ليمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويحدد غرامات مالية على المخالفين، في خطوة لحماية الصحة العامة، ومع ذلك فإن تحديات التطبيق وضعف الوعي لا تزال تجعل من التدخين مشهدًا مألوفًا، ما يطرح سؤالًا: هل تكفي القوانين وحدها لمواجهة هذه العادة، أم أن التغيير الثقافي هو الطريق الأطول والأكثر فاعلية؟

