يونيفيل تعلن تعرضها لهجوم بالقنابل من مسيرات إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل " تعرضها لهجوم من مُسيرات إسرائيلية وصفته بأنه من أخطر الهجمات منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في شهر نوفمبر الماضي.

إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة

وقالت "يونيفيل"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "ألقت مُسيرات تابعة لجيش الإحتلال الإسرائيلي صباح يوم أمس، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق، ويُعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي".

إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرق بلدة مروحين

وأضافت: "سقطت قنبلة واحدة على بُعد 20 مترًا، وثلاث قنابل أخرى على بُعد حوالى 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة وشوهدت المُسيرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أُبلغ مسبقا عن أشغال اليونيفيل في إزالة العوائق في المنطقة الواقعة جنوب شرق بلدة مروحين وحرصًا على سلامة قوات حفظ السلام عقب الحادث، تم تعليق الأشغال التي كانت تجري يوم أمس".

انتهاكا خطيرًا للقرار 1701 والقانون الدولي

وأوضحت أن أي أعمال تُعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويُمثل انتهاكا خطيرًا للقرار 1701 والقانون الدولي وتقع على عاتق الجيش الإسرائيلي مسؤولية ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التي تؤدي المهام التي كلّفها بها مجلس الأمن.

