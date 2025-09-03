الأربعاء 03 سبتمبر 2025
السيسي وولي عهد البحرين يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دفع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح وتطلعات الشعبين الشقيقين.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من الجانبين وسفيري البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحّب بضيف مصر الكريم، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومثمنًا زيارته إلى وطنه الثاني مصر. 

من جانبه، نقل الأمير سلمان تحيات حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، إلى الرئيس، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية بين البلدين، وتطابق وجهات النظر بين قيادتيهما في مختلف القضايا، فضلًا عن مستوى التنسيق والتشاور المستمر بينهما.

