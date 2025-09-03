جمال خزيم: نحتاج إلى إبراز قوة الدراما المصرية و"ما تراه ليس كما يبدو" تجربة مختلفة

أعرب جمال خزيم مخرج مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” عن سعادته بردود الأفعال حول القصص التي تم عرضها من العمل.

وقال: الاستعدادات للمسلسل انطلقت قبل نحو سبعة أشهر، أي قبل الموسم الرمضاني الماضي، كانت النصوص مكتملة من البداية، وهذا أعطانا ميزة مهمة؛ بامتلاك صورة متكاملة من أول مشهد حتى آخر مشهد، ونحتاج لإبراز قوة الدراما.



وأضاف في تصريحات لـ فيتو: شكل الحكايات القصيرة أصبح أكثر جاذبية للجمهور، لأنه أصبح يميل إلى الحكايات المركزة التي تقدم تجربة متكاملة في وقت قصير، لم يعد المتلقي يرغب دائمًا في متابعة ثلاثين حلقة، بل يريد محتوى مكثفًا، سريع الإيقاع، وفي نفس الوقت غني بالتفاصيل، أعتقد أن هذا الاتجاه سيزداد في السنوات المقبلة.



