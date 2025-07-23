اعتذاره مرفوض والأيام دول، سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على وسام أبو علي (فيديو)

شن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق للنادي الأهلي، هجوما ناريا على الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأحمر، بعد تمسك اللاعب بموقفه للرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الحالي بعد تلقيه عرضا من كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال سيد عبد الحفيظ لبرنامج “اللعيب لقناة MBC مصر: "من حق أي لاعب أن يُفكر في الاحتراف، لكن المشكلة عند وسام أبو علي مع الأهلي أو أي لاعب عندما يُفكر في الاحتراف، لا يأخذ من هيبة المكان، لذلك من وجهة نظري طريقة خروج اللاعب لا تناسب الأهلي".

"اعتذار وسام مش مقبول".. تعليق صادم من سيد عبد الحفيظ على رحيل وسام أبو علي عن الأهلي



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برنامج #اللعيب يعرض من الثلاثاء – الخميس الساعة 12:30 ظهرًا والجمعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة على #MBCMASR

لمتابعة البث المباشرhttps://t.co/RTnAOFF7aE pic.twitter.com/4NtCHALCgt — MBC مصر (@mbcmasr) July 22, 2025

وأضاف: "اللاعب عليه أن يسلك الأصول وخوض المفاوضات مع النادي للوصول لاتفاق يرضي الجانبين، لكن عندما تأخذ من هيبة المكان وتعمد لي ذراعه، فهذه هي المشكلة، أي لاعب من حقه التفكير في الاحتراف، وعندما يصل له عرض جيد من أندية أوروبية تتم مساعدته، لكن عندما يأخذ من هيبة المكان فهذا أمر مُحزن والعودة من هذا الموقف صعب".

"اللي حصل مش موجود في الكورة".. سيد عبدالحفيظ: طريقة خروج وسام أبوعلي لا تناسب النادي الأهلي



مجانًا على شاهد

برنامج #اللعيب يعرض من الثلاثاء – الخميس الساعة 12:30 ظهرًا والجمعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة على #MBCMASR

لمتابعة البث المباشرhttps://t.co/RTnAOFF7aE pic.twitter.com/hQMRYPWnOw — MBC مصر (@mbcmasr) July 22, 2025



وبسؤاله عن هل اعتذار اللاعب الذي نشره النادي مقبول أم لا؟ أوضح عبد الحفيظ: "الأيام كفيلة أن تنسينا، وأنا لا أقبل اعتذاره، أنا عشت مع لاعبي الكرة منذ عام 1998، لاعبو الكرة بينهم أشخاص جيدين ونسبة أكبر التعامل معهم صعب، لكن أي بني آدم أقيمه عندما يكون صاحب قرار أو نفوذ أو كلمة، هنا يظهر معدنه الحقيقي، لو عندك قرار مصيري تظهر سلوكياتك وتربيتك".

واختتم: "الأيام دول، مهم أن تعرف إنك اليوم قد تكون صاحب قرار، وغدًا قد لا تكون صاحب قرار، وسام أبو علي اعتذر لمجرد تحسين صورته".

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