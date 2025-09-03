إعلام عبري: نسب التزام جنود الاحتياط بأوامر استدعائهم لا تتجاوز 50%

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن ضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن نسب التزام جنود الاحتياط بأوامر استدعائهم لا تتجاوز 50%، في مؤشر يعكس حالة إرهاق وتململ داخل المؤسسة العسكرية مع استمرار الحرب في غزة.

تحديات أمام الجيش الإسرائيلي

أشارت التقارير إلى أن تراجع نسبة الاستجابة يضع الجيش أمام تحديات كبيرة في تعويض النقص البشري في الوحدات القتالية والداعمة، خصوصًا مع طول أمد العمليات واتساع رقعة المواجهات.

انعكاسات على الجبهة الداخلية

يرى محللون أن انخفاض معنويات الجنود وتراجع الالتزام بأوامر الاستدعاء يمثلان ضربة للجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي تعاني أصلًا من انقسامات سياسية وأزمات اقتصادية متفاقمة بسبب الحرب.

شكوك حول جاهزية جيش الاحتلال

البيانات المتداولة أثارت تساؤلات داخل الأوساط الأمنية والعسكرية في إسرائيل بشأن قدرة الجيش على مواصلة العمليات في غزة بوتيرة عالية، خاصة إذا تطورت المواجهة إلى جبهات أخرى مثل لبنان أو الضفة الغربية.

