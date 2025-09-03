تواشيح وكورال، احتفالية مكتبة مصر العامة في الدقهلية بالمولد النبوي الشريف (صور)

رصدت “فيتو” احتفالية مكتبة مصر العامة في الدقهلية بالمولد النبوي الشريف.

تأتي الاحتفالية تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبدعم السفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة، وإشراف الدكتورة رباب عبد المؤمن، مديرة المكتبة.



ونظمت مكتبة مصر العامة احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور عدد كبير من رواد المكتبة من الأطفال والشباب والعائلات.

استُهلت الفعالية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الرفاعي، والتي أضفت جوًا روحانيًا مميزًا على بداية الاحتفال.

ثم كلمة ترحيبية للدكتورة رباب عبد المؤمن بالحضور متمنية لجموع الشعب المصري أطيب التهاني بهذه الذكرى العطرة وأن يعيدها علي مصرنا الغالية بالخير والبركات.

وقدم فضيلة الشيخ محمد الباز، نبذة قيمة عن ذكرى المولد النبوي الشريف، استعرض خلالها السيرة العطرة للرسول الكريم ﷺ، وما تحمله من دروس وعبر في الصبر، والرحمة، وحسن المعاملة، مؤكدًا أن إحياء هذه المناسبة إنما هو استحضار لمعاني الهداية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للعمل بها في حياتنا اليومية.

كما تضمنت الفعاليات، فقرات التواشيح الدينية للأطفال آية، شهد العشماوي، أحمد محمود عبد العزيز من ذوي الهمم، عمر العسال، شهد العشماوى.

وفقرة التنورة للفنان أحمد عبد العظيم، والتي لاقت إعجاب الحضور وأضفت أجواءً روحانية ومبهجة في آن واحد.

وفي ختام الحفل، قدم فريق كورال مكتبة مصر بقيادة الفنان محمد الفقي باقة من الابتهالات والأناشيد الدينية التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والترديد، لتختتم الاحتفالية في أجواء عامرة بالروحانية والمحبة.

وقد أكدت مديرة المكتبة في كلمتها، أن مولد النبي محمد ﷺ يمثل أعظم حدث في تاريخ الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الذكرى العطرة تذكرنا بالقيم السامية التي دعا إليها النبي الكريم من تسامح، ومحبة، وتعاون بين البشر.

الاحتفالية جاءت لتؤكد حرص مكتبة مصر العامة على إحياء المناسبات الدينية والوطنية التي تعزز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني بين مختلف الفئات العمرية من روادها.

