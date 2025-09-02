الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
أخبار مصر

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بالرقم القومي

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني
نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط خاص لنتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني وذلك بعد اعتمادها منذ قليل من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

 

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة باستخدام الرقم القومي من خلال هذا الرابط 

 

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 80.25%

 

واعتمد د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور ‏الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (‏العلمي– الأدبي)، ‏للعام الدراسي 2024/2025م، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والأستاذ خالد إبراهيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتقدم لأداء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقسمين( العلمي – الأدبي) 66369 طالبا وطالبة، حضر منهم 66330 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة ‏‏80.25%.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل الطلاب الناجحين، وحاثًّا إياهم على مواصلة الجد والاجتهاد في مسيرتهم العلمية والعملية، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة ‏الجامعية، كما تقدم بالشكر لكل المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية ‏الأزهرية بدوريها الأول والثاني من قيادات القطاع والمراقبين والمصححين والعاملين، لما بذلوه من جهد مخلص وأداء منضبط أسهم في إنجاح أعمال الامتحانات وإخراجها بالصورة المشرفة، موجها بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية.

