بمشاركة 8000 معلم، انطلاق تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم

تنطلق اليوم الخميس أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025، بمراكز التصحيح على مستوى الجمهورية، والتي تشمل: القاهرة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، الإسكندرية، البحيرة، وأسيوط.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن أعمال التصحيح ستتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية، مشددًا على أن الأزهر الشريف حريص على أن يحصل كل طالب على حقه كاملًا دون نقصان.

وأضاف رئيس القطاع أن مراكز التصحيح تم تجهيزها بالكامل لتوفير بيئة عمل مناسبة للمقدرين، مع متابعة يومية لسير الأعمال لحظة بلحظة، موضحًا أن القطاع لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات تضمن إنجاز العمل دون الإخلال بجودة التصحيح ودقته.

أعمال تصحيح الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام

من جانبه، أوضح الشيخ حميد أبو عريضة، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية للامتحانات، أن ما يقارب 8000 مقدر للدرجات يشاركون في أعمال تصحيح الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، موزعين على مختلف التخصصات الشرعية والعربية والثقافية، لافتًا إلى أن الأزهر لا يدخر جهدًا في تهيئة كل السبل التي تكفل تحقيق العدالة والشفافية الكاملة بين جميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.