تأهل فريق حاسبات جامعة الريادة للأدوار النهائية في مسابقة البرمجة لشباب الجامعات

تأهل فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بـ جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST إلى الأدوار النهائية في المسابقة المصرية للبرمجة لشباب الجامعات والتي عقدت بمقر الأكاديمية العربية بالإسكندرية برعاية الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس الأمناء.

فريق جامعة الريادة بالمسابقة المصرية للبرمجيات

وهنأ الدكتور رضا حجازي رئيس الجامعة فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي المتأهل إلى المرحلة النهائية من مسابقة ECPC Finals 2025 إحدى أبرز مسابقات البرمجة التنافسية على مستوى الجامعات المصرية.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى الفريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهد المبذول من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودليل واضح على جودة التدريب والدعم الأكاديمي الذي تقدّمه الجامعة لطلابها.

تأهل فريق جامعة الريادة لنهائيات المسابقة المصرية للبرمجيات

وأشار حجازي إلى أن جامعة الريادة حريصة على مشاركة الطلاب في المسابقات المختلفة بهدف صقل شخصياتهم وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار لديهم، وبخاصة في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعى.

وأوضح الدكتور يحيى الحلوجي عميد الكلية أن أعضاء الفريق المتأهل للأدوار النهائية يضم الطلاب كريم رضا وأبانوب سامي وفاطمة محمد ويشرف عليه نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهم الدكتور مختار أحمد الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والمهندسة مروة المنزلاوي والمهندس أحمد أيمن، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يعكس روح التحدي والإبداع لدى طلابنا، وهو ثمرة التدريب المستمر والدعم المتواصل من إدارة الجامعة، التي لا تدّخر جهدًا في رعاية الموهوبين والمتميّزين

وأشار عميد الكلية إلى أن المسابقة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في حل المشكلات باستخدام البرمجة وتعزيز التنافسية بين نخبة من طلاب الجامعات، موضحا أن جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا شاركت للعام الثاني على التوالي، متمنيا لفريق الكلية التوفيق في الجولة النهائية، ودعاهم لمواصلة التألق والتمثيل المشرف للجامعة والتفوق في المرحلة النهائية من ECPC.

