قطع الكهرباء عن 15 منطقة بنجع حمادي لمدة ساعتين غدا

أعلن قطاع الكهرباء بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، عن إجراء أعمال الصيانة الدورية بالمدينة.

فصل التيار الكهربائي في قنا

وأشارت الوحدة أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الأربعاء 3 سبتمبر 2025 من 8 صباحا حتى 10 صباحا.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: منطقة موقف القمانة والشونة، وشارع ١٥ مايو، ومنطقة المطافى، والسكة الحديد، ومنطقة عمارات الأوقاف، والري و٣٠ مارس، والمدرسة الإعدادية، ومركز شرطة نجع حمادي، ومنطقة بين المحطات والإصلاح الزراعي، ومدرسة التجارة، ومنطقة الحزب، والتجمع الجديد.

وناشدت الوحدة المحلية الأهالي تجهيز احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة لضمان التعامل السريع معها حتى عودة التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

