نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير الميادين والشوارع والحدائق العامة بالمنصورة (صور)

تفقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجارية بعدد من الميادين والشوارع والحدائق العامة بمدينة المنصورة، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير الميادين والشوارع والحدائق العامة بمدينة المنصورة

وأكد "المحافظ" أن تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءة الحدائق العامة يمثل أولوية قصوى ضمن استراتيجية المحافظة لتحسين جودة حياة المواطنين وتقديم بيئة حضارية تليق بأبناء الدقهلية، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات في أسرع وقت.

المحافظ: نعمل على تقديم خدمات تليق بأبناء الدقهلية وتحقيق رؤية متكاملة للمدينة

وأوضح "مرزوق" أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير المدينة بشكل شامل وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى النظافة العامة، بما يجعل مدينة المنصورة نموذجًا حضاريًا يليق بمكانتها كعاصمة الدقهلية.

نائب المحافظ: خطة شاملة لرفع كفاءة الجزر الوسطى وزراعة الأشجار بالشوارع الرئيسية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، إن خطة التطوير تشمل رفع كفاءة الجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية وزراعة الأشجار بما يعزز المشهد الجمالي ويحافظ على التوازن البيئي داخل المدينة، لافتًا إلى أن الأعمال تتم وفق جدول زمني محدد للانتهاء منها في أقرب وقت.

كما أشار "العدل" إلى أن الجولة شملت متابعة تطوير الحدائق العامة وتهيئة المساحات الخضراء بالشوارع الحيوية، بما يوفر متنفسًا حضاريًا للمواطنين ويخدم مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة وتجميل المدينة يمثلان أولوية رئيسية في خطة التطوير.

الميادين المستهدفة في الجولة

شملت جولة " نائب المحافظ " تفقد أعمال التطوير بعدد من شوارع حي شرق المنصوره حيث تفقد شارع الأتوبيس الجديد، ووجه لرئيس الحي بسرعة تطوير الجزيرة الوسطى وزراعة الأشجار ضمن خطة الرصف وتركيب الانترلوك التي سيتم تنفيذها بالشارع قريبًا،

كما تفقد شارع فخر الدين خالد الذي يجري تطوير جزيرته الوسطى ووجه بزراعة الأشجار بها، كما تفقد عددًا من الحدائق الواقعة بشارع الجيش ووجّه بتكثيف أعمال الزراعة والتجميل.

كما شملت جولة "العدل" تفقد عدد من الميادين والحدائق العامة بنطاق حي غرب المنصوره حيث تفقد أعمال تطوير ميدان القرية الأولمبية، وميدان الشيماء، وميدان سامية الجمل مع أحمد ماهر، وميدان الجلاء مع الثانوية، ووجّه بتسريع وتيرة العمل لضمان جاهزيتها للافتتاح في أقرب وقت، كما تابع تطوير جدارية حديقة عروس النيل ورفع كفاءتها لتصبح واجهة حضارية مميزة، وتفقد حديقة عروس النيل نفسها لتوفير بيئة مناسبة للمواطنين.

رافق نائب المحافظ في جولته كل من:

الدكتور السعيد أحمد – رئيس حي شرق المنصورة، وأحمد عرفة – نائب رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور هاني فريد والدكتور مؤمن حواش – أعضاء لجنة تطوير الهوية البصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.