نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

المحامين الجدد

بدأ نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته.



وتابع: «بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة».

تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة

وأضاف علام أنه ليس له مصلحة في فرض قيود، ولكن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، وكل ما نفعله لصالح شباب المهنة.

معهد المحاماة

وأشار نقيب المحامين إلى أن معهد المحاماة سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: “نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية”.

بروتوكول مع الأعلى للجامعات

وأشار إلى أن معهد المحاماة في ثوبه الجديد الذي سينطلق في أكتوبر المقبل داخل أروقة النقابات الفرعية بالمحافظات وبكليات الحقوق في المحافظات التي لا يتوافر بها مبان للنقابة، وسيكون لمدة ستة أشهر، كما أن النقابة بصدد عقد بروتوكول مع المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وأكد، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، أسوة بباقي المؤسسات القضائية، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين.

حضر جلسة الحلف عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة، ومحسن لطفي، أمين الصندوق المساعد، وحسام سعيد، ومحمود تفاحة، وعمرو الخشاب، أعضاء مجلس النقابة العامة.

