موقف موحد ضد تعريفات ترامب الجمركية، نص بيان قادة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي

أصدر قادة الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون، أول بيان لهم على الإطلاق بشأن دعم نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف، ما يؤكد عزم المنظمة الراسخ على حماية استقرار نظام التجارة العالمي، حسبما أفادت وزارة التجارة الصينية اليوم اليوم.

بيان الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون

وتم إصدار بيان الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أمس الإثنين، خلال القمة المقامة في تيانجين.

ووصف مسؤول بارز بـ وزارة التجارة الصينية، هذا البيان بأنه "عالي المستوى"، قائلا إن هذه هي المرة الأولى التي أصدر فيها قادة منظمة شانغهاي للتعاون بيانا مشتركا يعربون فيه عن دعمهم لنظام التجارة متعدد الأطراف.

وأضاف المسؤول وفق وكالة أنباء شينخوا، أن "البيان صدر في التوقيت المناسب"، مشيرا إلى أنه على خلفية أحدث اتفاق إطاري بشأن ما تُسمى "التعريفات الجمركية المتبادلة" بين بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية، أكدت الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لمنظمة التجارة، مثل معاملة الدولة الأكثر تفضيلا وعدم التمييز، وحثت جميع الأطراف على التمسك بقانون التجارة الدولي، ما يشمل قواعد منظمة التجارة العالمية.

تعهد بمساعدة الأعضاء من الدول النامية على تحقيق التصنيع

وأوضح المسؤول الصينى، أن "البيان يركز على التنمية"، مشيرا إلى أن البيان يتضمن تعهدا بمساعدة الأعضاء من الدول النامية على تحقيق التصنيع، ويقدم الدعم للدول الأقل نموا كي تندمج بشكل أكثر فعالية في نظام التجارة المتعدد الأطراف، ويتوقع نتائج ملموسة من المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في عام 2026.

وذكر، أن الصين ستستمر في المستقبل في تعميق التواصل والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة شانغهاي للتعاون، وتعزيز التعددية الحقيقية بصورة فعالة، وتوجيه إصلاح منظمة التجارة العالمية في الاتجاه الصحيح، وحماية المصالح المشروعة للدول النامية الأعضاء، والإسهام في بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

