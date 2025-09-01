وجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، رسالة للأمم المتحدة مع وزيري خارجية الصين وروسيا بشأن تفعيل آلية إعادة العقوبات.

رسالة إيرانية للأمم المتحدة عبر الصين وروسيا

وقال وزير الخارجية الإيراني: شددنا على أن خطوة الترويكا الأوروبية بإعادة تفعيل العقوبات مدمرة من الناحية السياسية، مؤكدا أن أوروبا لم تف بتعهداتها وهذه حقائق يجب أن تشكل الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن.

التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي

وفي وقت سابق، قال أمير سعيد إيرواني، المندوب الإيراني في الأمم المتحدة، سنرد على عقوبات الترويكا بطريقة متناسبة.

وأضاف المندوب الإيراني في الأمم المتحدة: الاتحاد الأوروبي فشل في الوفاء بالتزاماته وإيران التزمت بالمفاوضات والدبلوماسية.

وشدد: مصرون على موقفنا المتعلق بالمفاوضات وطهران لن تخضع للضغوط، كما أننا منفتحون على مفاوضات جادة ومستعدون للعمل بشكل بناء في حال تلقينا ردودا إيجابية، ونؤكد رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي.

فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران

ومن جانبها، أعلنت فرنسا وألمانيا، البدء قريبا بـ"حوار استراتيجي" بشأن النووي الإيراني وذلك على أعلى مستوى، في ختام اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي-الألماني.

وجاء في بيان مشترك أن "باريس وبرلين تشرعان في حوار استراتيجي، تقوده الرئاسة الفرنسية والمستشارية الألمانية، بمشاركة وزارتي الخارجية والدفاع".

من جانبها، قالت الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، أن هناك فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران.

