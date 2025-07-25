قادة وسائل الإعلام في منظمة شانغهاي للتعاون يجتمعون لمناقشة سبل تعميق التبادلات

عقد فو هوا، رئيس وكالة أنباء (شينخوا)، أمس الخميس اجتماعات منفصلة مع قادة وسائل الإعلام المشاركين في قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث، في تشنغتشو، حاضرة مقاطعة خنان بوسط الصين.

رحب فو بممثلي المؤسسات الإعلامية ومراكز البحوث في دول منظمة شانغهاي للتعاون، الذين اجتمعوا لبحث سبل تعزيز التضامن والتعاون، وتعزيز توافق أوسع في الآراء بشأن التنمية المستدامة في إطار منظمة شانغهاي للتعاون.

وأعرب عن تطلعه إلى تعاون جميع الأطراف من أجل سرد قصص رائعة عن التعاون الودي في التنمية المشتركة والازدهار المشترك والجهود المشتركة لتعزيز السلام، والإسهام بالحكمة والقوة في بناء مجتمع مصير مشترك لمنظمة شانغهاي للتعاون.

واتفق جميع الأطراف على أن قمة وسائل الإعلام ومراكز البحوث، التي تُعقد في الفترة التي تسبق بوقت قصير قمة منظمة شانغهاي للتعاون في تيانجين، تمثل جسرا لتعميق التعاون والسعي لتحقيق التنمية المشتركة.

وأعرب محمد اليامي، المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، عن استعداد وكالات الاتحاد لنشر الأخبار عن الصين بين الجماهير الناطقة بالعربية، وأعرب عن أمله في أن يحقق التعاون في تبادل الأخبار مع (شينخوا) مزيدًا من النتائج المثمرة.

وأعربت إيرينا أكولوفيتش، المديرة العامة لوكالة (التلغراف) البيلاروسية للأنباء، عن إشادتها بالصين باعتبارها مدافعا رئيسيا عن النظام الدولي، وتعهدت بتعميق التبادلات مع (شينخوا) واستهلال مرحلة جديدة في التعاون العملي بين الوكالتين.

وأعرب ميديربك شيرميتالييف، مدير وكالة أنباء (كابار) القيرغيزية، عن أمله في أن تعزز الوكالتان تبادل الأفراد والتعلم المتبادل، وأن تُسهما في توثيق التعاون بين الصين وقيرغيزستان في إطار منظمة شانغهاي للتعاون.

وأعرب أندريه كوندراشوف، المدير العام لوكالة أنباء (تاس) الروسية، عن استعداد الوكالة لتعميق وتوسيع شراكتها الاستراتيجية مع (شينخوا)، والإسهام في تطوير شراكة التنسيق الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد.

تُعقد قمة منظمة شانغهاي للتعاون لوسائل الإعلام ومراكز البحوث في الفترة من 23 إلى 27 يوليو في مدينة تشنغتشو.

وتنظمها (شينخوا)، والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وحكومة مقاطعة خنان، تحت إشراف المكتب الإعلامي بمجلس الدولة الصيني.

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