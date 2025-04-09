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خارج الحدود

ترامب يعلق الرسوم الجمركية على 75 دولة لمدة 90 يوما

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلق الرسوم الجمركية المتبادلة على عشرات الدول التي لم ترد برسوم انتقامية على الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا ويبلغ عددها 75 دولة، بينما سيرفع التعريفات الجمركية على الصين إلى 125%.

 

ترامب يعاقب الصين بسبب عدم احتراق الرسوم الجمركية

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن قراره تجاه الصين يأتي في ظل ما وصفه بـ"عدم الاحترام الذي أظهرته الصين تجاه الأسواق العالمية".

 

وعقب هذه التطورات، قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية مسجلة أكبر مكاسبها منذ مارس 2020، ليرتفع مؤشر "إس آند بي 500" بحوالي 6.2%، كما قفز مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 8.2% في ظل ارتفاع سهم "أبل" بـ13% محققًا أكبر مكاسب يوميه منذ مارس 2020، فضلا عن صعود سهم "إنفيديا" بنسبة 12% محققا أكبر مكسب يومي منذ 31 يوليو.

 

وواصل سعر الذهب الفوري مكاسبه ليرتفع 3.8% ليصل إلى مستوى 3095.13 دولار للأونصة، مسجلا أكبر قفزة يومية في خمس سنوات. 

ترامب يطالب الأمريكيين بالهدوء مع بدء تطبيق الرسوم 

وحث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأمريكيين، اليوم الأربعاء، على الهدوء ومواصلة الاستثمار، مع بدء تطبيق رسومه الجمركية الشاملة، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية التداولات، وتوقعات ببدء أمريكا المفاوضات خلال الأيام المقبلة مع عدد من الدول من أجل الاتفاق على خفض أو إلغاء تلك الرسوم، مقابل تقديم تنازلات تجارية من شركاء واشنطن التجاريين.

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