لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف الوفد الإعلامي البحريني المرافق لولي العهد

تستضيف لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلى، الوفد الإعلامي المرافق للأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الذي يزور القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، غدًا الأربعاء، الموافق 3 سبتمبر الجاري، بمقر النقابة.

الوفد الإعلامي البحريني

ويضم الوفد الإعلامي البحريني عددًا من القيادات الإعلامية والصحفية في البحرين وهم: أحمد خالد العريفي، رئيس مركز الاتصال الوطني، وعيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، ومؤنس المردي، رئيس تحرير صحيفة "البلاد"، وراشد الحمر، رئيس تحرير صحيفة "الأيام"، وعبدالله الهامي، رئيس تحرير صحيفة "الوطن"، وعبدالله بوحجي، مدير عام وكالة أنباء البحرين.

من جانبه، قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بالنقابة، إن الزيارة تأتي في إطار دعم أواصر التعاون المشترك بين الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية في البلدين، بما يعزز من توحيد الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف محمد السيد الشاذلي أن اللقاء سيتناول سبل تعزيز التبادل الإعلامي والتنسيق في التغطية الصحفية، مؤكدًا حرص نقابة الصحفيين المصريين على فتح قنوات تواصل فعالة مع الأشقاء في مختلف الدول العربية، ودعم جهود التكامل الإعلامي العربي.

