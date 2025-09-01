الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

نقيب المحامين يترأس
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد، فيتو

ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

بدأ نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته.


وتابع:  «بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة».

وقال  عبدالحليم علام: إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محام، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، فبعد حلف اليمين تنتقل منك مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة.

الالتحاق بمكاتب المحاماة للتدرب واكتساب الخبرة

وطالب نقيب المحامين الأعضاء الجدد بضرورة الالتحاق بمكاتب المحاماة للتدرب واكتساب الخبرة والثقافة القانونية، مشددًا على حسن اختيار المكتب الذي سيتدربون فيه، لأنه سيظل عالقًا بمسيرتهم المهنية.

وحث الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه عبد الحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.

وطالب  الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

نسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة 

وعن رسوم المعهد الجديدة، أوضح النقيب العام بأنها ليست عقبة في طريق من لديه رغبة جادة في العمل بمهنة المحاماة، واتقان علومها وفنونها، وأن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب جادًا في العمل بالمحاماة بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام 2019، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد.

وأضاف علام أنه ليس له مصلحة في فرض قيود، ولكن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، وكل ما نفعله لصالح شباب المهنة.

وعن الأحداث الأخيرة التي شهدها اتحاد المحامين العرب، الفترة الأخيرة، أكد أن أغلبها عار تمام من الصحة، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لم ينقل الحقيقة بل تم تحريفه عن السياق الحقيقي.

واختتم النقيب العام قائلًا: “نحن نحارب ونسبح ضد التيار للحفاظ على مكانة مهنة المحاماة، وكل ما نستهدفه هو الارتقاء بالنقابة وإصلاحها واسترداد هيبتها وقيمتها”.
حضر جلسة حلف اليمين، محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وحسام سعيد، ومحمد عيسى، عضوا مجلس النقابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد المحامين الجدد جلسات خلف اليمين المحامين الجدد عبدالحليم علام نقيب المحامين

مواد متعلقة

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، الإثنين

نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

أسعار تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads