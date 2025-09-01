نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد

ترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.

بدأ نقيب المحامين كلمته بالتأكيد على أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته.



وتابع: «بعد أداء قسم المحاماة يتمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات تجاه مهنة المحاماة».

وقال عبدالحليم علام: إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محام، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، فبعد حلف اليمين تنتقل منك مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة.

الالتحاق بمكاتب المحاماة للتدرب واكتساب الخبرة

وطالب نقيب المحامين الأعضاء الجدد بضرورة الالتحاق بمكاتب المحاماة للتدرب واكتساب الخبرة والثقافة القانونية، مشددًا على حسن اختيار المكتب الذي سيتدربون فيه، لأنه سيظل عالقًا بمسيرتهم المهنية.

وحث الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه عبد الحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.

وطالب الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.

نسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة

وعن رسوم المعهد الجديدة، أوضح النقيب العام بأنها ليست عقبة في طريق من لديه رغبة جادة في العمل بمهنة المحاماة، واتقان علومها وفنونها، وأن المجلس يحاول تذليل كل عقبة في سبيل من يرغب جادًا في العمل بالمحاماة بدليل أننا حتى الآن لم نعلق القيد بالنقابة على إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة رغم وجود النص التشريعي الذي يسمح بذلك منذ عام 2019، ونسعى إلى تعديل القانون بما يسمح بإنشاء أكاديمية المحاماة وتنظيمها وتوفير بنيتها الأساسية على أسس صحيحة لا تكون عقبة في طريق القيد.

وأضاف علام أنه ليس له مصلحة في فرض قيود، ولكن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، وكل ما نفعله لصالح شباب المهنة.

وعن الأحداث الأخيرة التي شهدها اتحاد المحامين العرب، الفترة الأخيرة، أكد أن أغلبها عار تمام من الصحة، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لم ينقل الحقيقة بل تم تحريفه عن السياق الحقيقي.

واختتم النقيب العام قائلًا: “نحن نحارب ونسبح ضد التيار للحفاظ على مكانة مهنة المحاماة، وكل ما نستهدفه هو الارتقاء بالنقابة وإصلاحها واسترداد هيبتها وقيمتها”.

حضر جلسة حلف اليمين، محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وحسام سعيد، ومحمد عيسى، عضوا مجلس النقابة العامة.

