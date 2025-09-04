الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة قابلة الرسول صلى الله عليه وسلم وإحدى الشاهدات على مولده صلى الله عليه وسلم وهي أم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف.

وكانت هي القابلة التي استقبلت الرسول حين مولده والقابلة هي المرأة التي تقوم بإخراج المولود من رحم الأم قال ابن كثير في البداية والنهاية: وذكر القاضي عياض عن الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف أنها كانت قابلته.

واحتفالا بميلاد الرسول نستعرض معكم بعضا من سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

سيرة الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة

قال الزُّبَيْرُ: هي أم عبد الرحمن بن عوف، وقد هاجرت مع أختها لأُمها الضيزية بنت أبي قيس بن مناف. قال أبو عمر: فعلى هذا عبد عوف جدّ عبد الرحمن لأبيه، وعوف جده لأمه أخوان، وهما ابنا عبد الرحمن بن الحارث بن زهرة، فكأن أباه عَوْفًا سمي باسم عمه. فانظره.

قال ابْنُ الأَثِيرِ: ذكر ابن أبي عاصم في ترجمة عبد الرحمن بن عوف أن أمّه العنْقاء، ويقال لها الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة؛ فعلى هذا هي بنتُ عم أبيه.

وقد تقدم في أَروى بنت كريز النقل عن ابن عباس ـــ أَنّ أم عبد الرحمن بن عوف أسلمت. وقال ابْنُ سَعْدٍ: أم الشفاء بنت عوف سلمى بنت عامر بن بياضة بن سبيع الخزاعي، وكانت الشفاء من المهاجرات؛ قال: وجاءت فيها سنَّة العتاقة عن الميت؛ فإنها ماتت في حياة النبي صَلَّى الله عليه وسلم، فقال عبدالرحمن: يا رسول الله، أعتق عن أُمي؟ قال: "نَعَمْ. فَأَعْتَقْ عَنْهَا".

قابلة النبي التي حضرت مولده وتشرفت باستقباله

كانت الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة، أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، إحدى النسوة الفاضلات اللاتي شطرت لهن السعادة ببركة المصطفى، إذ كانت قابلته وحضرت مولده وتشرفت به، روت الشفاء نفسها خبر المولد المفرح فقالت: لما ولدت آمنة محمدًا وقع على يدي، فاستهل، فسمعت قائلًا يقول: رحمكَ ربُّكَ. فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الشام، ثم ألبسته، وأضجعته، فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة، ثم أسفر عن يميني، فسمعتُ قائلًا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرقِ ولن يعود أبدًا. فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعث الله عَزَّ وَجَلَّ رسوله فكنتُ في أولِ النَّاس إسلامًا.

وفي رواية أخرى تشير إلى أن الشفاء قابلته، ما أورده صاحب السيرة الدحلانية أنَّ الشفاء قالت: لما ولد رسول الله، وقع على يدي، فسمعت قائلًا يقول: رحمك الله.

أولادها: أحد المبشرين بالجنة

أكرم الله عزَّ وجلَّ الشَّفاء بمولودٍ سعيد سبقت له السَّعادة وهو في بطن أمه، إنَّه ابنها عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنَّة، وأحد الثّمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل الخلافة فيهم، وهو الذي غيّر رسول الله له اسمه وسماه عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه.

كما كان لأولاد الشفاء شرف السبق إلى الإسلام فأسلموا جميعًا وهم الأسود وعاتكة والشفاء أخت عبد الرحمن.

مكرمة وكرامة:

كانت الشفاء الله عنها من المهاجرات إلى المدينة المنورة، وبذلك نالت قصب السبق في هذا المضمار.

ومن كرامة الشفاء أنَّه جاءت فيها سُنَّةُ العتاقة عن الميت، فإنَّها ماتت في حياة النبي، فقال ابنها عبد الرحمن: يا رسول الله، أعتق عن أمي؟. فقال: نعم. فأعتق عنها.

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، بارًا بأمه في حياتها وبعد مماتها وشهد له رسول الله ﷺ بالخيرية فقال: "خياركم خياركم لنسائي"، فأوصى لهن عبد الرحمن بحديقة قومت بأربعمئة ألف.

4 نسوة حضرن ميلاد الرسول



حضر مولد النبي صلى الله عليه وسلم،4 نسوة وهن أم أيمن أم الصحابي الجليل أسامة بن زيد، والشفاء أم الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وفاطمة أم الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص، وثويبة عبدة أبي لهب عم النبي.

فأما أم أيمن؛ فهي من المال والميراث الذي تركه أبو النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب قبل موته، فقد ترك عبد الله وراءه خمسة أجمال، وقطعة غنم، وجارية حبشية اسمها "بركة" وكنيتها أم أيمن، وهي التي تزوج منها فيما بعد زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجب منها أسامة بن زيد قائد جيوش المسلمين إلى الروم ابن العشرين ربيعًا وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما الشفاء التي حضرت ولادته، بل كانت القابلة التي تلقفته بيدها، وتولّت ولادته؛ فهي الشِّفاء أم عبد الرحمن بن عوف.

تدعى العنْقاء، ويقال لها: الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة؛ حيث كانت ولادته صلى الله عليه وسلم في مكة في شعب أبي طالب، في الدار التي صارت تُعرف بدار "ابن يوسف".

وكانت الشفاء من المهاجرات، وجاءت فيها سنَّة العتاقة عن الميت؛ فإنها ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عبدالرحمن: يا رسول الله، أعتق عن أُمي؟ قال: "نَعَمْ. فَأَعْتَقَ عَنْهَا.

والثالثة كانت فاطمة بنت عبد الله الثقفية، صحابية جليلة مِن ثقيف، شَهِدت ولادة آمنة لنبينا الكريم، وفاطمة هي والدة الصحابي الجليل عثمان بن أبي العاص، الذي يروي عن أمه تلك اللحظات الرهيبة حيث يقول: أخبرتني أمي قالت: شهدت آمنة لما ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضربها المخاض نظرت إلى النجوم تدلى، حتى إني أقول لتقعن علي، فلما ولدت، خرج منها نور أضاء له البيت الذي نحن فيه والدار، فما شيء أنظر إليه، إلا نور" المعجم الكبير للطبراني.

سيرة الشفاء بنت عوف قابلة الرسول وحديثها عن مولده

والرابعة التي حضرت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثويبة جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت ولادته وكانت أول من أرضعته بعد أمه آمنة، وتولت إرضاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشهر، حتى حضرت حليمة السعدية، واسمها ثَوْيِبة الأسلمية، أعتقها أبو لهب حين بشّرته بولادة محمد صلى الله عليه وسلم، وأرضعت ثويبة مع رسول اللّه عليه الصلاة والسلام بلبن ابنها مسروح أيضًا حمزة عمّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وأبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم أمه من الرضاعة ثويبة، ويبعث لها بكسوة وبحُلَّة حتى ماتت في السنة السابعة للهجرة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.