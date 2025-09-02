غضب من الأهالي بعد رفع أسعار خدمات مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، والصحة ترد

تسبب رفع تذكرة الكشف للعيادات الخارجية بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، التابعة لأمانة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، من 30 جنيها إلى 80 جنيها، في حالة من الغضب بين المرضى المترددين علي المستشفى.

رفع أسعار الخدمات الطبية

يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير مستشفى شرق المدينة ورفع كافة الخدمات العلاجية بدء من الكشف مرورا بالأشعة التحاليل، وذلك بنسب تجاوزت الـ١٠٠% وهو ما أدي الي شكاوى عدد كبير من المرضى من زيادة أسعار خدمات المستشفى.

الصحة ترد

من جانبه أوضح مصدر بالصحة، قائلا: “خدمات الطوارئ مازالت مجانية بالكامل، وتشمل الفحوصات الطارئة وكذلك العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي”.

وأضاف أن الأسعار التي جرى تعديلها في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية هي الخدمات غير الطارئة، حيث تم رفع قيمة كشف الأخصائي إلي ٨٠ جنيها والاستشاري إلي ١٢٠ جنيها.

وأشار إلي أنه تم تأجيل قرار الزيادة عدة مرات مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.

وقال: "الزيادات الجديدة مقارنة بأسعار العيادات اعتقد المواطنين عارفين أن الفرق كبير جدا، والمستشفى تقدم خدمات كتيرة لأهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة وبكفاءة عالية، وجاري العمل على تطوير الخدمة في المستشفى بالكامل ومازلنا مستمرين في خدمات العلاج على نفقة الدولة".

