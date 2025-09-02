الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غضب من الأهالي بعد رفع أسعار خدمات مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، والصحة ترد

تذكرة الكشف للعيادات
تذكرة الكشف للعيادات بعد الزياده، فيتو

تسبب رفع تذكرة الكشف للعيادات الخارجية بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية، التابعة لأمانة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، من 30 جنيها إلى 80 جنيها، في حالة من الغضب بين المرضى المترددين علي المستشفى.

رفع أسعار الخدمات الطبية 

يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير مستشفى شرق المدينة ورفع كافة الخدمات العلاجية بدء من الكشف مرورا بالأشعة  التحاليل، وذلك بنسب تجاوزت الـ١٠٠% وهو ما أدي الي شكاوى عدد كبير من المرضى من زيادة أسعار خدمات المستشفى. 

الصحة ترد 

من جانبه أوضح مصدر بالصحة، قائلا: “خدمات الطوارئ مازالت مجانية  بالكامل، وتشمل الفحوصات الطارئة وكذلك العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي”.

وأضاف أن الأسعار التي جرى تعديلها في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية هي  الخدمات غير الطارئة، حيث تم رفع قيمة كشف الأخصائي إلي ٨٠ جنيها والاستشاري إلي ١٢٠ جنيها.

وأشار إلي أنه تم تأجيل قرار الزيادة عدة مرات مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين.

وقال: "الزيادات الجديدة مقارنة بأسعار العيادات اعتقد المواطنين عارفين أن الفرق كبير جدا، والمستشفى تقدم خدمات كتيرة لأهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة وبكفاءة عالية،  وجاري العمل على تطوير الخدمة في المستشفى بالكامل ومازلنا مستمرين في خدمات العلاج على نفقة الدولة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستشفي شرق المدينة بالاسكندرية مستشفى شرق المدينة امانة المجالس الطبية المتخصصه أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

وزير الإسكان: تشغيل تجريبي لكوبري محمد نجيب ضمن أعمال توسعة كورنيش الإسكندرية

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads