مؤسس أمهات مصر: تطوير منهج الرياضيات وتدريس الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواكبة تحديات العصر

عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور: إن إعلان وزارة التربية والتعليم اليوم عن إصدار كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي، بعد غياب دام ٨ سنوات لكتاب متخصص في المادة، يمثل خطوة تاريخية ومهمة في تطوير المناهج المصرية، خاصة أنه يأتي بالتعاون مع الجانب الياباني وبمعايير الجودة اليابانية المعروفة عالميًا.

 تطوير منهج الرياضيات وتدريس الذكاء الاصطناعي 

وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، إلى أن تطوير مناهج الرياضيات خاصة في الصفوف الأولى يُعد خطوة بالغة الأهمية، لأنها تضع الأساس الحقيقي لعملية التعلم وتساعد في تنمية مهارات التفكير والتحليل لدى الأطفال منذ الصغر، وأضافت أن تبسيط المناهج في هذه المرحلة يجعل المادة أكثر جذبًا للطلاب، ويخفف من الأعباء الدراسية على الأسر، ويمهّد لبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر.

كما أوضحت عبير، أن ما أعلنته الوزارة بشأن التعاون مع اليابان في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي يمثل نقلة نوعية حقيقية في مسيرة تطوير التعليم، مشيرة إلى أن حصول الطلاب على شهادة دولية معتمدة بنهاية الدراسة يُعد خطوة غير مسبوقة، وأكدت أن هذه الخطوة تلقى ترحيبًا واسعًا من أولياء الأمور، خاصة أن نسبة كبيرة منهم تلجأ إلى تسجيل أبنائهم في كورسات خارجية لتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي باعتبارها لغة العصر، وهو ما يتم تحقيقه الآن داخل المدارس بصورة أكثر تنظيمًا واعتمادًا.

وأكدت عبير، أن هذه التطورات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، وتؤكد أن الطالب المصري بات في قلب الاهتمام، سواء من خلال تحديث المناهج أو إعداد المعلمين وتدريبهم، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف، قد أكد خلال فعاليات ورشة تدريب معلمي مادة الرياضيات على المنهج الجديد للصف الأول الابتدائي، أن "أطفال مصر سيدرسون ما يدرسه أقرانهم في اليابان"، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ترسيخ دعائم التعليم من الصف الأول الابتدائي، لإعداد جيل قادر على القراءة والكتابة والتفكير النقدي وتنمية القيم والمهارات الأساسية.

وأوضح الوزير أن المناهج المطورة تتميز بالبساطة وتُقدَّم بأسلوب يشجع الطلاب على الإقبال على التعلم، كما شدد على أن تدريب المعلمين يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح أي عملية تطوير تعليمي. وأضاف أن التعاون مع الجانب الياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي يعكس نقلة نوعية مهمة في تطوير أنماط التفكير والإبداع لدى الطلاب، مؤكدًا أن حصولهم على شهادة دولية معتمدة يُعد إضافة قوية لمسيرتهم التعليمية، ويواكب متطلبات العصر الحديث.

