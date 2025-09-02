الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الثقافة واليونسكو يبحثان تطوير المتاحف والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وصون التراث الأفريقي

الثقافة واليونسكو،
الثقافة واليونسكو، فيتو

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، اجتماعًا مع الدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو في القاهرة، بحضور الدكتورة رانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والسفير عمرو سليم، مستشار الوزير للعلاقات الثقافية الخارجية، والفنان التشكيلي محمد طلعت، مستشار الوزير للفنون التشكيلية والبصرية، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو في عدد من المشروعات المستقبلية.

مؤتمر الإبداع والذكاء الاصطناعي

وتناول الاجتماع مناقشة مجموعة من المقترحات، منها المشاركة في مؤتمر الإبداع والذكاء الاصطناعي الذي تستعد الوزارة لعقده قريبًا، على أن تساهم اليونسكو من خلال توفير الخبرات والمتخصصين في هذا المجال، وكذلك تقديم الدعم الكامل للفريق المصري المنتظر مشاركته  في “المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة” الذي تنظمه الأمم المتحدة ممثلة في اليونسكو بمدينة برشلونة خلال الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر 2025. كما جرى بحث التعاون في مجال المتاحف الفنية وتطويرها وتدريب العاملين بها، فضلًا عن استغلال أكاديمية الفنون المصرية بروما كمركز إشعاع ثقافي للتواصل مع الدول الأوروبية.

صون التراث الأفريقي 

وفيما يخص التعاون مع القارة الأفريقية، أكد وزير الثقافة أن مصر ماضية في لعب دور محوري في دعم مجالات الثقافة والفنون وصون التراث داخل القارة، مشددًا على أن الشراكات مع اليونسكو تتيح فرصًا لتعزيز التبادل الثقافي، وإطلاق مبادرات للنشر الإفريقي، وإقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات الثقافية في مصر والدول الإفريقية.

 وأوضح أن تعزيز الحضور المصري في القارة يمثل امتدادًا طبيعيًا لدور مصر التاريخي، ويسهم في بناء جسور تواصل معرفي وحضاري بين الشعوب، ويعكس التزام الدولة المصرية بترسيخ العدالة الثقافية ودعم التنمية المستدامة في القارة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، حرص الوزارة على تكثيف الشراكة مع منظمة اليونسكو في مختلف مجالات عملها، مشددًا على أن هذا التعاون يُمثل إضافة مهمة للثقافة المصرية، ويعكس الدور الريادي لمصر إقليميًا ودوليًا، موضحًا أن الوزارة ماضية في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يُسهم في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز حضور مصر على خريطة الثقافة العالمية.

وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة نوريا سانز التعاون القائم مع وزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص اليونسكو على المضي قدمًا في توسيع مجالات التعاون وتنفيذ عدد من المبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة منظمة اليونسكو رانيا عبد اللطيف رئيس العلاقات الثقافية الخارجية وزارة الثقافة المتاحف المصرية الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

معاكسة فتاة تشعل مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في سيدي جابر

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

كارثة إنسانية غير مسبوقة في السودان، اختفاء قرية كاملة ودفن سكانها تحت التراب يثير الرعب

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

الشروط المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادة القرآن الكريم بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

وُلِد الهُدى (الحلقة العاشرة)، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads