الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

كيف قضى قانون العمل الجديد على سماسرة الوظائف وشركات التوظيف الوهمية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

مع بدء تطبيقه أمس الإثنين، جاء قانون العمل الجديد ليضع حدًّا للفوضى في سوق التوظيف، من خلال حزمة من المواد التي تنظم بدقة عمليات إلحاق المواطنين بالعمل داخل مصر وخارجها، وتفرض رقابة مشددة على الجهات الوسيطة لضمان الشفافية، ومنع استغلال الباحثين عن عمل.
 

جهات التوظيف تحت المجهر

بحسب المادة (40) من القانون، لا يحق لأي جهة مزاولة نشاط الإلحاق بالعمال إلا إذا كانت ضمن الجهات المصرح لها، وهي: الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخصة.


ترخيص مشروط وإجراءات مشددة

نصت المادة (41) على معايير واضحة لترخيص شركات التوظيف، أبرزها:
حسن السيرة والسلوك للقائمين على الشركة.
رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للتوظيف الداخلي، و500 ألف جنيه للتوظيف الخارجي.
تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان حقوق العاملين.
ملكية مصرية للأغلبية.
ترخيص سنوي متجدد برسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه.
ولحماية سوق العمل، منح القانون الوزير المختص الحق في وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
 

لا رسوم على الباحث عن العمل

في خطوة لحماية الباحثين عن فرص العمل من الاستغلال المالي، حظرت المادة (43) على أي جهة تقاضي أجر من العامل نظير إلحاقه بالوظيفة. 

والاستثناء الوحيد لوكالات التشغيل الخاصة، التي يُسمح لها بتحصيل نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في سنته الأولى فقط كمصروفات إدارية.


رقابة مشددة وبيئة توظيف آمنة

وضع القانون في المادة (42) أساسًا قانونيًّا صارمًا لضبط هذا القطاع، حيث سيتولى الوزير المختص إصدار قرارات مفصلة لتنظيم عمل شركات التوظيف، ومتابعة التزامها بالشروط والمواصفات، مع فرض رقابة دورية تحول دون أي تجاوزات أو عمليات نصب تحت غطاء التشغيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قانون العمل أحكام قانون العمل شركات القطاع العام استثمارات شركات القطاع الخاص تشغيل العمالة

مواد متعلقة

سؤال برلماني للحكومة بشأن توقيتات إصدار لوائح وقرارات تنفيذ قانون العمل

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

تفاصيل إنشاء مجلس السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل الجديد

اتحاد نقابات عمال مصر يفجر مفاجأة بشأن استمارة 6 فى قانون العمل الجديد (فيديو)

الأكثر قراءة

ارتفاع تدريجي مقلق، حركة سعر الذهب في مصر خلال شهر وتوقعات صادمة الفترة المقبلة

هكذا يتصرف الكبار، هدية ثمينة من محمد صلاح لأحدث المنضمين إلى منتخب مصر

انخفاض مفاجئ بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025

محمد عبد الجليل يكتب: ليلة الدماء والنار، الداخلية تقتحم عش الأفاعي بالدقهلية وتقضي على 8 تجار مخدرات، تفاصيل سرية، ووزير الداخلية يتابع لحظة بلحظة "حتى تمام يا فندم"

الدفعة الأولى، الكونجرس الأمريكي ينشر 33 ألف صفحة من "وثائق إبستين"

أحمد حسن يهاجم شوبير: ركز في شغلك وبطل فتن ووفر نصايحك لحاجة تانية

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

انخفاض لتر الذرة والعباد، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads