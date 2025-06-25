الأربعاء 25 يونيو 2025
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أخبار مصر

العمل تشارك في اجتماع حول التوظيف العادل للعمالة المصرية بالخارج

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

شاركت وزارة العمل، في اجتماع حول استكمال أنشطة التوظيف العادل للعمالة المصرية بالخارج " تفتيش العمل وشركات إلحاق العمالة بالخارج "، والذي نظمته منظمة العمل الدولية بالقاهرة، في إطار برنامج  ( THAMM PLUS).

 

ألقى سيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل بوزارة العمل ومدير مديرية العمل بالقاهرة  كلمة افتتاحية، أثنى خلالها على التعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، متطلعا لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة بهدف رفع الوعي حول التوظيف العادل ودور تفتيش العمل في ضوء الالتزامات والتطورات العالمية. 


كما ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية  للاجتماع  مريم بودارا المديرة الإقليمية لمشروع ( THAMM PLUS) بمنظمة العمل الدولية عبر الفيديو كونفرانس.

 

تنقل العمالة في شمال أفريقيا 

 

وقدم  هانس فان دي غليند استشاري دولي بمنظمة العمل الدولية عرض تقديمي حول تفتيش العمل والتوظيف العادل وما تم إنجازه. 

 


يذكر أن المشروع هو برنامج شبه إقليمي من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال أفريقيا وتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في فبراير عام 2025. 

 

منظمة العمل الدولية


شارك في الاجتماع فرح البطراوي، المنسق الوطني لبرنامج THAMM Plus بمكتب منظمة العمل الدولية، والدكتورة أميرة زكي منسق المشروع بوزارة العمل،وممثلي وزارة العمل من الإدارات المعنية، وخبراء من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

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