الأربعاء 03 سبتمبر 2025
اقتصاد

93 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نسبة 93 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8 % والعرب على 3.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات. 

 

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 63.3 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

 والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.9 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 % وسجل العرب 5.5 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.137,0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 4.355,7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تعاملات منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.473 تريليون جنيه.


مؤشر “إيجي إكس 30” 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 35156 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 43269 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 15799 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 3861 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 10900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14432 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.467 تريليون جنيه.

 

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 35158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 43365 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15802 نقطة، وصعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3849 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 10829 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 14371 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

 

تداولات جلسة بداية الأسبوع 

فيما تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات الأحد أول جلسات الأسبوع. 

وخسر رأس المال السوقي 28 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.463 تريليون جنيه.   

 

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 35148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 43208 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 15796 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 3834 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 10739 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 14263 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة.

