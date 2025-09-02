الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مصرع موظف إثر سقوط "عرق خشب" على رأسه خلال تنفيذ حملة إزالة لمنزل بقنا

عرق خشب،فيتو
عرق خشب،فيتو

لقي مشرف زراعي مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط “عرق خشب” على رأسه خلال تنفيذ حملة إزالة لمنزل، في قرية المراشدة، التابعة لدائرة مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع مشرف زراعي خلال تنفيذ حملة إزالة داخل قرية المراشدة، التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع خالد، يبلغ من العمر 50 عامًا، مشرف زراعي، إثر سقوط عرق خشب خلال تواجده في تنفيذ حملة إزالة لمنزل في منطقة الكياحيل في قرية المراشدة مركز الوقف.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قرية المراشدة محافظة قنا

