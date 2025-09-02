"أنت أقوى من المخدرات"، إطلاق مسيرة شبابية لمكافحة الإدمان في بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بديوان عام المحافظة والوفد المرافق له من قيادات الصندوق لتكثيف وتعزيز جهود التعاون في مجال مواجهة تعاطى وإدمان المواد المخدرة، مع العمل على رفع مستوى الوعي لدى مختلف الفئات من أبناء المحافظة بأضرارها ومخاطرها.

جاء ذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ ووكلاء الوزارات المعنية والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة.

يأتي ذلك في إطار سلسلة الزيارات الميدانية لصندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات المختلفة لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، والحد من مخاطر التعاطي والإدمان التي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية، واستهل المحافظ كلمته بالترحيب بالدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق والحضور.

من جانبه ثمن الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف جهود صندوق مكافحة الإدمان موجها الشكر للدكتور عمرو عثمان على ما يقدمه الصندوق لأبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ بتوفير الدعم لأنشطة الصندوق الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطى إلى جانب ما يقوم به الصندوق من جهود للتعريف بالخدمات التى يقدمها للعلاج بالمجان وفى سرية تامة.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي داخل محافظة بنى سويف خلال 2025، حيث استقبل الخط الساخن للصندوق رقم "16023" حالات مرضى الإدمان، ويتم علاجهم من خلال مراكز العزيمة التابعة للصندوق والجهات الشريكة مع الخط الساخن مجانا وفى سرية تامة، كما تم إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات لـ 593 موظف للترقيات و6041 سائق بالأكمنة، كذلك الكشف على سائقي الحافلات المدرسية خلال فترة الدراسة، فضلًا عن تنظيم العديد من الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية داخل أكثر من 350 مدرسة، وتنظيم 195 فاعلية داخل 65 مركز شباب، كذلك تنفيذ 12 فاعلية،أيضا تنفيذ أنشطة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في 77 قرية من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، فضلا عن تنفيذ مبادرة القرار قرارك في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لتعريف الموظفين بآليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

كما استعرض الدكتور عمرو عثمان الخطة التنفيذية للتدخلات الوقائية والعلاجية والأنشطة المقترح تنفيذها في محافظة بنى سويف من خلال صندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2025/ 2026 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، منها تنفيذ أنشطة في أكثر من 350 مدرسة بمراحل التعليم الإعدادى والثانوى وعدد 100 معهد أزهرى لرفع وعي الطلاب بخطورة الإدمان، أيضا تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى في أكثر من 100 قرية ضمن قرى "حياة كريمة " وتدريب وإعداد 500 قيادة شبابية تطوعية من الشباب ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الريفيات وقيادات طبيعية ورجال الدين للمشاركة في تنفيذ البرامج لرفع الوعي بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة كذلك تنفيذ مبادرات ميدانية بالتعاون مع كافة الأحياء والمدن والحدائق العامة ومواقف السرفيس والميادين العامة بالإضافة إلى تدريب وإعداد أخصائيين اجتماعيين من المدارس عن مواجهة ظاهرة التعاطي، وتنفيذ عدد 500 مبادرة ميدانية داخل مراكز الشباب والأندية والحدائق العامة والمواقف العمومية لرفع وعي الفئات المختلفة بخطورة التعاطي، كما سيتم تكثيف حملات الكشف المبكر عن المخدرات على الطرق السريعة وسائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات للحديث عن المخدرات الاصطناعية ومدى خطورتها وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وطرق العلاج، أيضا التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية في تنفيذ لقاءات أسرية متنوعة في القرى المستهدفة والمناطق الأكثر عرضة لخطر التعاطي.

وشهد محافظ بنى سويف ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعاليات إطلاق مسيرة شبابية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك في إطار الحرص على تنفيذ برامج وقائية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما وجه الدكتور عمرو عثمان الشكر للدكتور محمد هاني غنيم على دعمة لأنشطة الصندوق داخل المحافظة، لاسيما البرامج الوقائية لرفع الوعى بخطورة التعاطي وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما تم الاتفاق على تكثيف حملات الكشف المبكر عن التعاطي لسائقي الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارة المرور.

