مأساة مقتل فتاة على يد والدتها وخالها.. مشادة كلامية تتطور لضرب أفضى للموت.. قرارات عاجلة من النيابة.. وهذه هي العقوبة المتوقعة

شهدت منطقة بالجيزة جريمة مأساوية جديدة أثارت الغضب في الشارع المصري، بعدما أقدم ربة منزل وشقيقها على التعدي بالضرب المبرح على ابنة الأولى، ما أدى إلى مصرعها داخل مسكنها، وذلك بسبب خلافات أسرية متكررة.

الواقعة أعادت إلى الأذهان سلسلة من الجرائم الأسرية التي باتت تتكرر في المجتمع، وتسلط الضوء على خطورة تفاقم المشكلات العائلية وتحولها إلى كوارث.

تعود تفاصيل الحادثة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة فتاة داخل منزلها، وسط ظروف غامضة تشير إلى وجود شبهة جنائية، على الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ لفحص الواقعة والكشف عن ملابساتها.

التحريات تكشف تفاصيل مقتل فتاة بالجيزة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع أقوال الشهود، تبين أن وراء الجريمة والدة الفتاة وشقيقها، حيث اعتديا عليها بالضرب الشديد داخل المنزل نتيجة خلافات أسرية متصاعدة. وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهمين والضحية، فتعدوا عليها بالضرب، انتهى بمصرع الفتاة متأثرة بإصابتها.

وتمكنت قوات المباحث من ضبط المتهمين اقتيادهما إلى قسم الشرطة للتحقيق معهما في ملابسات الجريمة. وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحقيقات النيابة في جريمة مقتل فتاة

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني لجريمة الضرب أفضى للموت

يقول الخبير القانوني دكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي: لا نستطيع الجزم بتصنيف ذلك الاعتداء إلا بعد أن تكتمل التحقيقات بالنيابة العامة، وبعد سماع شهود الإثبات ممن شاهدوا تلك الواقعة، وأيضا بعد تحريات المباحث والوقوف علي حقيقة تلك الواقعة، وايضا بعد تشريح جثمان المتوفى، ومعرفة السبب الرئيسي للوفاة، هل بسبب التعدي بالضرب أم وجود سكتة قلبية أدت إلي الوفاة.

وأوضح، أنه في حال أن تلك الوفاة طبيعية فسيكون الموقف القانوني للمتهم هو عدم معاقبته، لأنه ليس هو السبب في الوفاة وهذا متوقف علي تقرير الصفة التشريحية للمتوفى.

وأضاف أن العقوبة المقررة لعقوبة الضرب المفضي للموت جاءت وفق نص قانون العقوبات في مادته 236 أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

فيما نصت المادة 238 من القانون أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

