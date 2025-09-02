الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط لاعتماد الجهاز الفني المؤقت لفريق الكرة

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يعقد اجتماعا جديدا اليوم مع لجنة التخطيط من أجل اعتماد تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت لفريق الكرة خلفا لجهاز الإسباني خوسيه ريبييرو، حيث استقر الرأي على اختيار عماد النحاس مدربا مؤقتا للفريق لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. 

 

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

 

