النيابة تحقق مع زوجين أنشئا صفحة على مواقع التواصل وصورا مقاطع مخلة

تجري نيابة الهرم تحقيقاتها مع زوجين قاما بإنشاء صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأسماها "السنيورة والملك"، وقاما بتصوير وبث الأفلام الإباحية، ومقاطع فيديو فاضحة ونشرها على الصفحة بهدف التربح.

السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إباحية

وخلال التحقيقات اعترف الزوجين بقيامهما بتصوير مقاطع فيديو خلال ممارسة الرذيلة، وبث تلك الفيديوهات عبر تطبيق "تانجو" لتقاضي أموال من إدارة التطبيق، تدر عليهما أرباح ضخمة لزيادة المشاهدات عليها، حيث أنهما تزوجا عرفيا منذ عام، واستأجرا شقة بمنطقة فيصل للقاء بها وتصوير مقاطع الفيديو، خاصة أن المتهمة لديها 3 بنات من زواج سابق والمتهم لم يسبق له الزواج.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين يستخدمان ماسكات في إخفاء وجهيهما، وعثر أثناء تفتيش شقتهم علي 3 أكياس ستروكس و2 سيجارة حشيش وكمية من التبغ المخلوط بمخدر الحشيش معدة للتعاطي، علاوة على 3 أعضاء جنسية صناعية وماسكات يستخدمان الزوجان في إخفاء وجهيهما في بعض مقاطع الفيديو ولاب توب يحتوي عدد كبير من مقاطع الفيديو.

وأمرت النيابة بتفريغ الأحراز المتضمنة لاب توب وهواتف محمولة ملك المتهمين، تحتوي على عدد كبير من مقاطع الفيديو تثبت الاتهام، حيث تحتوي على لحظات ممارسة الزوجين المتهمين الرذيلة وبثها عبر تطبيق تانجو.

القبض على المتهمين في الجيزة

البداية كانت عندما رصدت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة صفحة عبر تطبيق "تانجو" تحمل اسم "السنيورة والملك" لنشر وبث مقاطع فيديو وأفلام إباحية أثناء ممارسة رجل وسيدة الرذيلة.

وشكلت فريق بحث لإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول نشاط المتهمين ومكان بثهما تلك الأفلام والفيديوهات، حتى نجح ضباط مباحث الآداب بالجيزة في تحديد مكان تواجد المتهمين وبثهما الأفلام الإباحية حيث تبين تصويرها وبثها من داخل شقة في شارع الأربعين بمنطقة فيصل بالهرم.

تم استصدار إذن من النيابة العامة وانطلقت مأمورية استهدفت الشقة المحددة لإلقاء القبض على المتهمين.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط شاب يبلغ من العمر 35 عاما وسيدة تبلغ من العمر 46 عاما، تبين زواجهما عرفيا وأنهما يقومان بتصوير وبث ونشر تلك المقاطع الإباحية عبر تطبيق "تانجو" من أجل جمع أرباح خرافية حيث تدر تلك الفيديوهات مكاسب خيالية لهما.

تحرر المحضر اللازم وحرزت قوات مباحث الآداب المضبوطات وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قراراتها السابقة.

