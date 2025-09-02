الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
السفارة المصرية في برلين تحتفي بأوائل الثانوية العامة (صور)

أقام سفير مصر في برلين الدكتور محمد البدري، حفل استقبال للطلاب أوائل الثانوية العامة البالغ عددهم 32 طالبا وطالبة، وبرفقتهم الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والوفد الإعلامي المرافق لهم، إلى جانب عدد من المسئولين الألمان ورؤساء الجامعات والمدارس والمتاحف، والمستشار الثقافي المصري في برلين.

واستهل البدري الاحتفالية ببث رسالة تهنئة مسجلة موجهة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للطلاب المصريين، عبر خلالها عن سعادته بما حققوه من مراكز متقدمة، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، داعيا إياهم لتعظيم الاستفادة من زيارتهم الحالية لألمانيا، خاصة أنها قاطرة التنمية للاتحاد الأوروبي لما لديها من إمكانيات تكنولوجية هائلة تجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

 

من جهته، أعرب السفير البدري عن سعادته بالتميز الذي حققه الطلاب والطالبات أوائل الثانوية العامة، داعيا إياهم لتعظيم الاستفادة من زيارتهم لألمانيا، ونوه إلى أنهم نموذج مشرف للدولة المصرية في الداخل والخارج، مؤكدا أن طريق التطور والتقدم للأشخاص والدول يبدأ من التعليم، داعيا إياهم للتعلم من هذه التجربة.

وشارك في حفل الاستقبال الفنان الكبير محمد منير الذي ألقى كلمة تحفيزية للطلاب اختتمها بواحدة من أغنياته الوطنية.

